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Лукашенко: сегодня в Европе нет мощных лидеров
Политика
Лукашенко: сегодня в Европе нет мощных лидеров
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Европейские государства проводят санкционную политику в отношении Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко в беседе с журналистом издания «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

По мнению Лукашенко, сегодня в Европе не осталось мощных лидеров. На фоне существующих белорусский лидер выделил лишь врио канцлера Германии Ангелу Меркель.

«В Европе нет сегодня мощных лидеров. Идут какие-то драчки, накаты друг на друга. Обеднела, обнищала Европа...Ну как могла «мутер» Меркель прославиться в Германии? На их (других европейских лидеров .— Прим.ФАН) фоне она, действительно, была такой... крепкой», — рассказал собеседник СМИ.

Ранее Лукашенко назвал себя пророссийским человеком. Он подчеркнул, что ценит эту связь с соседним государством.

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