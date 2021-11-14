Депутат Соболев призвал укреплять военно-воздушные силы России

России нужны войска воздушно-космической обороны, которые способны отразить глобальный удар. Об этом в беседе с ФАН рассказал генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты могут разместить в Германии гиперзвуковые ракеты, способные долететь до Москвы за 21 минуту.

«Мы же все время говорили, что у нас есть аналогичные ракеты, мы впереди планеты всей. Зачем это было делать — вообще не понятно. Вот, они в ответ то же самое делают. На территории ФРГ разместят, чтобы ближе [к России]. В принципе, они никогда не отказывались от той военной стратегии, которая у них разработана в отношении России», — сообщил депутат.

Виктор Соболев также поделился подробностями возможных планов американских военных.

«Главная цель — не Москва, а наша ядерная сила. Стратегия Соединенных Штатов заключается в том, чтобы нанести по нашим ядерным силам, как они говорят, первый глобальный обезоруживающий удар, после чего, они считают, у нас останется 15–20% ракет ядерного вооружения. Их должна перехватить система противоракетной обороны», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он рассказал, какие шаги, на его взгляд, должна предпринять наша страна, чтобы быть готовой к любым вызовам.

«Нужно наращивать возможности наших вооруженных сил. После глобального удара они намечают вторжение сил общего назначения, а у нас соотношение далеко не в нашу пользу. У нас сейчас нет такого вида вооруженных сил, как ВВС. У нас Воздушно-космические силы РФ. Все в кучу слили, но у них разные задачи. Нам нужны войска воздушно-космической обороны, которые отразили бы глобальный удар. Нам нужна авиация, которая способна нанести своевременный удар, в том числе по гиперзвуковым ракетам», — подытожил генерал-лейтенант.

Ранее депутат Виктор Соболев в беседе с ФАН рассказал, какую участь США могут уготовить Польше. По его мнению, Вашингтон не стал бы продавать Варшаве свои новейшие истребители без тонкого расчета.