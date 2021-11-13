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Россия и Республика Конго начнут укреплять диалог и сотрудничество в разных сферах
Весь мир
Россия и Республика Конго начнут укреплять диалог и сотрудничество в разных сферах
Федеральное агентство новостей  / 

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел рабочую встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на полях международной конференции по Ливии в Париже. Стороны договорились укреплять политический диалог и сотрудничество в различных сферах.

«В ходе беседы был обстоятельно обсужден комплекс вопросов дальнейшего поступательного развития дружественных российско-конголезских отношений. При этом подтверждена нацеленность Москвы и Браззавиля на интенсификацию связей в торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, гуманитарной и иных областях.

Рассмотрен также ход реализации совместных проектов взаимовыгодной деловой кооперации и отмечен значительный потенциал для наращивания партнерства в топливно-энергетической сфере и минеральном секторе», — сообщается на сайте МИД.

Помимо этого, стороны пришли к единому мнению в формировании оценки урегулирования конфликтов в Ливии, ЦАР, Мали и регионе Великих озер. Лавров и Сассу-Нгессо выразили заинтересованность в значительном укреплении внешнеполитической координации по линии ООН и других межгосударственных организаций.

Россия и Республика Конго начнут укреплять диалог и сотрудничество в разных сферах
Global Look Press / Wang Teng / Xinhua

Представители РФ и Республики Конго также обсудили подготовку к проведению второго саммита «Россия — Африка» в 2022 году.

Ранее Сергей Лавров во время встречи в формате «2+2» во Франции сообщил, что Москва оказывает Мали военно-техническое содействие по линии межгосударственного сотрудничества и не вмешивается во взаимодействие суверенных властей африканской страны с частными военными компаниями.

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