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Генеральная ассамблея ОАГ приняла резолюцию о признании нелегитимными выборов в Никарагуа
Весь мир
Генеральная ассамблея ОАГ приняла резолюцию о признании нелегитимными выборов в Никарагуа
twitter.com  /  Пресс-служба ОАГ

Манагуа, 13 ноября. Страны-члены Организации американских государств (ОАГ) приняли резолюцию о нелегитимности выборов в Никарагуа. Об этом сообщается на официальной странице объединения.

Документ был утвержден 25 из 34 государств-членов объединения. Инициатива, предложенная Канадой, была выдвинута при активном содействии делегаций Антигуа и Барбуды, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Уругвая, США, Чили и Эквадора.

Семь стран-членов: Белиз, Боливия, Гондурас, Доминика, Мексика, Сент-Винсент и Гренадины, Санта-Люсия воздержались от голосования. Только представители Никарагуа выступили против резолюции.

Согласно решению Генеральной Ассамблеи организации, выборы, прошедшие в Никарагуа 7 ноября, «не были свободными, справедливыми и прозрачными, а также не обладали демократической легитимностью».

В резолюции подчеркивается, что президент Даниэль Ортега, получивший большинство голосов, проигнорировал дипломатические и технические инициативы, предпринятые с июня 2018 года ОАГ с целью продвижения «представительной демократии и защиты прав человека» в Никарагуа.

В заявлении говорится, что, согласно принципам Устава и Демократической хартии ОАГ, демократические институты Никарагуа «были серьезно подорваны правительством» Ортеги. Организация поручает Постоянному совету блока «провести немедленную коллективную оценку» ситуации в стране в соответствии с основополагающими документами интеграционного объединения не позже 30 ноября.

Еще до голосования представитель Никарагуа Майкл Кемпбелл «категорически осудил проект резолюции».

Ранее Аргентина и Боливия потребовали у Организации американских государств (ОАГ) не вмешиваться во внутренние дела стран-членов, после того как представители Канады настояли на необходимости принять срочные меры касательно выборов в Никарагуа.

В Центральноамериканской стране 7 ноября прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, победу одержала партия «Сандинистский фронт национального освобождения» (FSLN) во главе с действующим президентом Ортегой.

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выборы никарагуа оаг
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