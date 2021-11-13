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Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН помогли боевикам ЦАР бежать на территорию Чада
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН помогли боевикам ЦАР бежать на территорию Чада
vostok.today  /  Борис Гришин

Банги, 13 ноября. Терроризирующие население боевики и беглый экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе использовали военно-транспортную авиацию многопрофильной комплексной миссии ООН для того, чтобы перебраться в Чад, сообщило издание Le Potentiel Centrafricain.

Информацию журналисты получили от источника в рядах миротворческого контингента Организации Объединенных Наций. Он отметил, что инструкции по спасению лидеров радикалов выдал руководитель МИНУСКА Манкер Ндиай.

«В настоящее время сухопутные границы между Центральноафриканской Республикой и Чадом хорошо охраняются и бегство огромной группы боевиков и Бозизе не могло остаться незамеченным. Возникает вопрос: как наемник, главарь «Союза за мир в ЦАР» (UPC) Али Дарасса и его люди, находящиеся ранее между Боколобо и Алиндао, смогли оказаться в Чаде? Каким образом они преодолели все барьеры? Помогли миротворцы», — констатировали журналисты.

Сотрудники СМИ напомнили пресс-секретарю МИНУСКА Владимиру Монтейро о том, что ранее он выступал с опровержением видеозаписи, на которой запечатлено взаимодействие сотрудников ООН с радикалами и последующая переброска бандформирований авиацией международной организации.

«Тогда всем стало понятно, что Али Дарасса летает на вертолете миссии, а поскольку для миротворцев вранье в порядке вещей, началось отрицание фактов. Но жителям ЦАР это надоело, они не хотят видеть ни боевиков, ни европейский контингент на своей территории, хватит нашей крови, мы устали», — заключили авторы статьи.

Ранее стало известно, что Франция сформировала в Чаде группу наемников для вторжения в Центральноафриканскую Республику.

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