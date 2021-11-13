Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 16:37
16:34
Весь мир
Генеральная ассамблея ОАГ приняла резолюцию о признании нелегитимными выборов в Никарагуа
16:34
Происшествия
Полиция Афганистана сообщила о взорвавшемся автобусе в одном из районов Кабула
16:27
Происшествия
Перевозивший чеснок большегруз упал в кювет и перевернулся в Иркутске
16:25
Весь мир
Население ЦАР перекрывает дорогу транспорту миротворцев ООН гробами
16:25
Спорт
Вратарь «Химок» Лантратов не полетел со сборной России на матч в Хорватию
16:24
Весь мир
Группа членов Конгресса США выдвинула резолюцию об отмене поставок оружия Эр-Рияду
16:23
Политика
Лукашенко: сегодня в Европе нет мощных лидеров
16:23
Происшествия
Мать пропавшей в Рязани Елены Логуновой просит СК допросить мужа дочери
16:22
Весь мир
Россия и Республика Конго начнут укреплять диалог и сотрудничество в разных сферах
16:22
Общество
Директор школы из Самары: о сегрегации, подаренном айфоне, нездоровой конкуренции
Все новости

Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов
Весь мир
Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов
facebook.com  /  @maecentrafrique

Банги, 13 ноября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон раскритиковала действия многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и призвала усилить эффективность работы контингента в случае пролонгации соглашения о ее присутствии.

Накануне Совет Безопасности провел заседание, во время которого рассмотрел продление мандата международной организации в ЦАР. Мероприятие проводилось в напряженной обстановке, так как две недели назад «голубые каски» попытались прорваться на территорию президентского дворца Фостен-Арканжа Туадера, что привело к гибели 15-летней девочки.

«Мы находимся в сложной, довольно тревожной ситуации, поэтому нашей стране нужна поддержка для восстановления мира и безопасности. Пролонгация присутствия МИНУСКА должна подразумевать значительное повышение эффективности, так как деятельность миротворцев с 2013 года не принесла результатов, о чем свидетельствует нападение боевиков на Банги в конце 2020 года.

Но в любом случае продление миссии вызывает раздражение у жителей Центральноафриканской Республики», — заявила Байпо-Темон.

Говоря об инциденте у президентского дворца, дипломат сообщила, что власти страны передали ООН доклад, в котором описаны нарушения, допущенные египетским контингентом: прорыв на территорию охраняемого объекта, проведение съемки, что строго запрещено законом, неподчинение приказам охраны комплекса, нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть гражданского.

Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Гибель девочки — это прискорбный инцидент, который не должен был произойти, если бы миротворцы соблюдали все необходимые процедуры. У нас есть специальное соглашение с МИНУСКА, и в его 12-й статье указано, что передвижении персонала, грузов и другого оборудования следует согласовывать с нашими военными для принятия соответствующих мер. Но этого не было сделано», — сказала глава МИД.

Чиновник напомнила о том, что власти Чада разместили в столице беглого экс-президента Франсуа Бозизе, а также других лидеров боевиков.

«В идеале преступники должны быть арестованы и направлены в Банги. Мы должны передать их в руки правосудия, и в случае если субрегиональные организации предлагают другие решения во имя мира, то они должны объяснить необходимость этого правительству и народу ЦАР, а также международным организациям», — сообщила Байпо-Темон.

Говоря о блокировке финансовой помощи со стороны Парижа, дипломат добавила, что инициатива исходила только от Пятой республики, и власти африканского государства не оставляли попыток выстроить диалог с бывшей метрополией.

Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов
pexels.com / Dimitry Anikin

«Правительство европейской страны принимало решение самостоятельно, в одностороннем порядке. Они обвиняют нас в проведении антифранцузской кампании, однако это неверно, мы открыты для взаимодействия со всеми», — заключила глава МИД.

Ранее общественность ЦАР требовала немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН за грубое нарушение положений мандата международной организации.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов
африка цар миротворцы оон мид цар
Комментировать