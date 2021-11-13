Глава МИД ЦАР о возможном продлении миссии ООН: Деятельность миротворцев не принесла результатов

Банги, 13 ноября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон раскритиковала действия многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и призвала усилить эффективность работы контингента в случае пролонгации соглашения о ее присутствии.

Накануне Совет Безопасности провел заседание, во время которого рассмотрел продление мандата международной организации в ЦАР. Мероприятие проводилось в напряженной обстановке, так как две недели назад «голубые каски» попытались прорваться на территорию президентского дворца Фостен-Арканжа Туадера, что привело к гибели 15-летней девочки.

«Мы находимся в сложной, довольно тревожной ситуации, поэтому нашей стране нужна поддержка для восстановления мира и безопасности. Пролонгация присутствия МИНУСКА должна подразумевать значительное повышение эффективности, так как деятельность миротворцев с 2013 года не принесла результатов, о чем свидетельствует нападение боевиков на Банги в конце 2020 года. Но в любом случае продление миссии вызывает раздражение у жителей Центральноафриканской Республики», — заявила Байпо-Темон.

Говоря об инциденте у президентского дворца, дипломат сообщила, что власти страны передали ООН доклад, в котором описаны нарушения, допущенные египетским контингентом: прорыв на территорию охраняемого объекта, проведение съемки, что строго запрещено законом, неподчинение приказам охраны комплекса, нарушение правил дорожного движения, которое повлекло смерть гражданского.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Гибель девочки — это прискорбный инцидент, который не должен был произойти, если бы миротворцы соблюдали все необходимые процедуры. У нас есть специальное соглашение с МИНУСКА, и в его 12-й статье указано, что передвижении персонала, грузов и другого оборудования следует согласовывать с нашими военными для принятия соответствующих мер. Но этого не было сделано», — сказала глава МИД.

Чиновник напомнила о том, что власти Чада разместили в столице беглого экс-президента Франсуа Бозизе, а также других лидеров боевиков.

«В идеале преступники должны быть арестованы и направлены в Банги. Мы должны передать их в руки правосудия, и в случае если субрегиональные организации предлагают другие решения во имя мира, то они должны объяснить необходимость этого правительству и народу ЦАР, а также международным организациям», — сообщила Байпо-Темон.

Говоря о блокировке финансовой помощи со стороны Парижа, дипломат добавила, что инициатива исходила только от Пятой республики, и власти африканского государства не оставляли попыток выстроить диалог с бывшей метрополией.

pexels.com / Dimitry Anikin

«Правительство европейской страны принимало решение самостоятельно, в одностороннем порядке. Они обвиняют нас в проведении антифранцузской кампании, однако это неверно, мы открыты для взаимодействия со всеми», — заключила глава МИД.

Ранее общественность ЦАР требовала немедленного вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН за грубое нарушение положений мандата международной организации.