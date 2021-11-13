Группа членов Конгресса США выдвинула резолюцию об отмене поставок оружия Эр-Рияду

Вашингтон, 13 ноября. Член Конгресса США Ильхан Омар представила в парламент законопроект, направленный на блокирование продажи крупной партии оружия Саудовской Аравии.

На прошлой неделе администрация президента Джо Байдена одобрила отправку ракет «воздух — воздух» и других боеприпасов для ВВС королевства на общую сумму в 650 млн долларов, что стало первой подобной поставкой с начала текущего года.

В феврале новое Правительство Соединенных Штатов приостановило выполнение всех контрактов на торговлю вооружением с Эр-Риядом из-за участия арабской коалиции в йеменском конфликте. Вашингтон подчеркнул, что не отказывается от сотрудничества полностью, но сперва должен убедиться, что поставки не будут использоваться для наступательных операций в Йемене, из-за которых регулярно гибнут мирные жители.

"The United States should not sell any weapons to Saudi Arabia or other abusive governments, period," said Congresswoman Ilhan Omar



Omar has introduced a resolution to block a $650m arms sale to Saudi Arabia



https://t.co/JdKMGOrcH2 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 12, 2021

Последнее соглашение, как заявили власти США, направлено на укрепление обороноспособности королевства, что в целом укладывается в ранее установленные Вашингтоном рамки — у повстанцев-хуситов нет самолетов, против которых можно применить ракеты класса «воздух — воздух». Тем не менее ряд американских законодателей выразил протест и потребовал прекратить военную поддержку Эр-Рияда, указывая на его военные преступления в Йемене и репрессии в отношении инакомыслящих.

«Безнравственно продавать оружие Саудовской Аравии, в то время как она продолжают убивать невинных и морить голодом миллионы людей в Йемене, устранять и пытать диссидентов, а также поддерживать рабство в современном мире. Мы не должны продавать вооружение нарушителям прав человека вообще никогда, но уж точно нельзя это делать в разгар гуманитарного кризиса, за который они несут ответственность. Конгресс имеет право остановить эти продажи, и нам нужно воспользоваться своими полномочиями», — сказала Омар, представляя свой законопроект.

При этом она выразила мнение, что Соединенные Штаты в принципе не должны поставлять какое бы то ни было оружие Саудовской Аравии или другим «репрессивным» правительствам. В заключение конгрессвумен обратилась к коллегам с решительным призывом блокировать данную сделку и все подобные в будущем.

Congress Should Cut Off US Military Support for Saudi Arabia: Last week’s offer of $650 million in missiles to Saudi shows Biden’s failure to fulfill his promise to change US policy despite Saudi’s killing of civilians in Yemen & its murder of Khashoggi https://t.co/RHMIyzFPNC — Andrew Feinstein (@andrewfeinstein) November 9, 2021

Ранее на этой неделе группа демократов подвергла критике планируемую продажу боеприпасов. По заявлению парламентариев, Вашингтон продолжает оказывать Эр-Рияду логистическую поддержку и отправлять запасные части для боевой техники, что косвенно помогает саудовским операциям против повстанцев.

«Единственный способ по-настоящему защитить людей в регионе — это положить конец войне в Йемене. Конфликт к настоящему моменту унес тысячи жизней и усугубляет гуманитарную катастрофу», — подчеркнули Том Малиновски, Джим Макговерн и Адам Шифф.

11/ In 74 the Fed grew the money supply so much that the US saw its fastest inflation since the Civil War.



But the Saudis and OPEC ate up the deficit, recycling tens of billions of petrodollar earnings into US debt in return for weapons and protection:https://t.co/36Q5f2YX7J — Alex Gladstein ???? ⚡ (@gladstein) November 11, 2021

После сообщений о заключении сделки Омар и еще несколько конгрессменов повторно выдвинули на рассмотрение разработанный ранее законопроект по расширению полномочий Палаты представителей в сфере контроля за торговлей оружием. Парламентарии указали, что Госдеп ежегодно контролирует продажу товаров военного назначения на сумму около 170 млрд долларов, при этом некоторые его клиенты являются «самыми вопиющими нарушителями прав человека в мире». Как заявила Омар, если США ставят в центр своей политики гуманизм, то они должны прекратить вооружать преступников.