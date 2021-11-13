Убийца дронов: новый турецкий беспилотник Fedai совершил первый полет

Анкара, 13 ноября. Новый турецкий беспилотный летательный аппарат Fedai осуществил свой первый полет и готовится к выходу на рынок. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Данный БПЛА называют «убийцей дронов». Его производит турецкая компания Transvaro, она представила свою разработку на выставке SAHA Expo.

«Этот аппарат успешно прошел первый полет в октябре и сейчас создана пробная серийная партия из десяти воздушных машин», — сказал глава компании Transvaro Гурай Али Канли.

По его словам, в настоящее время существует большой спрос на продукцию предприятия за рубежом, и компания готова увеличить поставки своей техники иностранным партнерам.

«Убийца дронов»

Под названием Fedai скрывается система барражирующего боеприпаса с трубчатым пуском, оснащенная складывающимся механизмом крыльев. Боеголовка способна нести как противопехотный, так и противотанковый заряд. Она обладает высокой точностью наведения и низким акустическим следом.

Turkish ‘drone killer’ takes first flight https://t.co/DpwdOGzcuh — Frederic Gras (@fredgrs) November 12, 2021

Аппарат создан из углеродных материалов, оснащен камерой, системой тепловизионного наблюдения и лазерным дальномером. Турецкая фирма разработала концепцию продукта с пятью машинами. Одна для систем управления, вторая — для радаров, тепловизоров и генераторов помех, а также еще три машины для многопусковых установок.

Кроме того, ведутся разработки версий с плечевым запуском боевого беспилотника, которая не требует радиолокационной системы для операций на малой дальности.

Transvaro создала две модификации нового БПЛА Fedai 101 и Ferdai 102. Причем последняя версия появилась по заказу одного из государств Юго-Восточной Азии. Она длиннее и тяжелее, способна летать на высоте 5000 метров, у нее больше ресурса для налета и она имеет повышенный уровень взрывоопасности.

«Заказчики видят в Fedai не просто "убийцу дронов". Они рассматривают ее как низковысотную систему ПВО», — пояснил Гурай Али Канли.

Первые поставки ожидаются в ближайшие месяцы. Предположительно, это произойдет в январе-феврале 2022-го года.