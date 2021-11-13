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Премьер Ливии подтвердил готовность передать власть по результатам выборов
Весь мир
Премьер Ливии подтвердил готовность передать власть по результатам выборов
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Париж, 13 ноября. Глава переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил, что передаст власть избранному народом органу. Об этом сообщает издание Afrigate News.

Премьер-министр накануне прилетел в Париж для участия в международной конференции по стабилизации ситуации в североафриканском государстве. До заседания он встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, коллегой из Италии Марио Драги и канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения предстоящего плебисцита, запланированного на 24 декабря.

Абд аль-Хамид Дабиба заявил, что передаст власть новому руководству страны при одном условии.

«Если избирательный процесс будет проведен справедливым и согласованным между всеми сторонами образом», — сказал он.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри и другие лояльные «Братьям-мусульманам» (запрещено в РФ) политики требуют перенести проведение всеобщих выборов на более поздний срок. В противном случае они не исключают вооруженной эскалации.

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммад Манфи готов передать власть избранному на выборах органу. По его словам, поставленные перед ПС задачи выполнены.

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выборы ливия дабиба парижская конференция
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