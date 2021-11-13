Жители ЦАР принесли символический гроб к базе миротворцев ООН во время демонстрации

Банги, 13 ноября. Население ЦАР устроило акцию протеста у базы материально-технического снабжения многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) в столице республики. Участники мероприятия принесли гроб, символизирующий наплевательское отношение миротворцев к жизням центральноафриканцев, сообщает издание Ndjoni Sango.

Во время митинга больше ста человек требовали немедленного отзыва мандата и скорейшего вывода контингента международной организации.

«Люди недовольны присутствием миротворцев и постоянно устраивают митинги, сидячие забастовки, перекрывают движение транспорту ООН. Их недовольство стало следствием постоянных преступлений МИНУСКА в отношении гражданского населения. «Участники последней акции протеста принесли символический гроб, который выражает скорбь по всем погибшим или пострадавшим от рук "голубых касок"», — пишут журналисты.

Центральноафриканцы в очередной раз призвали власти страны положить конец присутствию многопрофильной комплексной миссии на территории ЦАР. Они также заявили о необходимости наказать тех, кто несет ответственность за смерть 15-летней девочки Люмьер, погибшей под колесами автобуса ООН во время инцидента 1 ноября у дворца президента Фостен-Арканжа Туадера.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Сначала люди думали, что миротворцы помогут вернуть мир, но за несколько лет их присутствия обстановка только стала хуже. "Голубые каски" устраивают смертельные ДТП, нарушают законы, незаконно добывают ресурсы, насилуют и убивают жителей, закрывают глаза на зверства боевиков. Сколько еще должно пролиться нашей крови, чтобы мир наконец понял — действия МИНУСКА приносят лишь боль и страдания», — приводит издание слова одного из участников митинга.

Ранее несколько общественных организаций Центральноафриканской Республики запустили сбор подписей за отзыв мандата многопрофильной миссии ООН.