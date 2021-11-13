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Юрист Соловьев рассказал, что ждет репера Oxxxymironа за клип на песню «Последний звонок»
Общество
Юрист Соловьев рассказал, что ждет репера Oxxxymironа за клип на песню «Последний звонок»
кадр из фильма «Ампир V»  / 

Про Oxxxymironа (Мирона Федорова) после выхода нового альбома вспомнили и заговорили все, а руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев и вовсе вспомнил творчество рэпера 2013 года и попросил прокуратуру проверить допустимость содержания клипа Oxxxymironа на песню «Последний звонок».

Заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, что может ждать рэпера Oxxxymironа после проверки клипа на песню «Последний звонок».

Когда случается очередной трагический инцидент, связанный с насильственными преступлениями, совершаемыми социопатами-одиночками в учебных заведениях, общественность начинает причитать о том, как же такое возможно, заметил Соловьев. Люди, задумывающиеся чуть глубже, задаются вопросом, как этого можно не допустить. А именно — контролировать контент, который подростки просматривают практически круглосуточно.

«Прокуратура должна будет назначить ряд экспертиз: лингвистические и иного характера. Именно они могут поставить точку в этой истории — признать наличие того или иного контента в клипе. И на основе экспертизы следственные органы будут его квалифицировать. Если срок давности этого клипа больше пяти лет, то вряд ли ему предъявят обвинения», — пояснил юрист.

Юрист Соловьев рассказал, будет ли привлечен к ответственности Oxxxymiron за клип 2013 года
Федеральное агентство новостей /

По его мнению, все, что содержит подспудную рекламу насилия, должно быть ограничено в абсолютной доступности. Иван Соловьев отметил, что рэперы используют в своем «творчестве» тему насилия в учебных заведениях, чтобы повысить собственную популярность.

«Пора признать, что эти темы очень хорошо “заходят” как в подростковой среде, так и в медийно-музыкальной. Они становятся гарантией роста популярности и, как следствие, хорошего заработка. Так зачем мы даем зарабатывать кому-то на самых чувствительных и больных для нашего общества темах?» — добавил собеседник ФАН.

Люди, которые рекламируют противоправные деяния в песнях, стихах и фильмах, должны знать, что их имена будут навеки стерты из публичного пространства, подчеркнул Иван Соловьев.

«Они должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности. И еще: эта ответственность должна быть неотвратимой, ибо эти доморощенные “таланты” сознательно, умышленно и последовательно нарушают закон ради повышения собственной популярности и упоминаемости», — резюмировал юрист.

Ранее рэпер Жиган (Роман Чумаков) рассказал, что не обиделся на новый клип Oxxxymiron (Мирона Федорова), в котором последний откровенно рассказал об их конфликте. Исполнитель в своем новом видео показал и кадры десятилетней давности, когда Жиган с соратником ворвались в квартиру Мирона, поставили его на колени вместе с рэпером Шокком (Дмитрием Хинтером) и дали обоим пощечины.

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уголовное дело хованский oxxxymiron
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