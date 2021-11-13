Юрист Соловьев рассказал, что ждет репера Oxxxymironа за клип на песню «Последний звонок»

Про Oxxxymironа (Мирона Федорова) после выхода нового альбома вспомнили и заговорили все, а руководитель отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии протоиерей Игорь Ануфриев и вовсе вспомнил творчество рэпера 2013 года и попросил прокуратуру проверить допустимость содержания клипа Oxxxymironа на песню «Последний звонок».

Заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, что может ждать рэпера Oxxxymironа после проверки клипа на песню «Последний звонок».

Когда случается очередной трагический инцидент, связанный с насильственными преступлениями, совершаемыми социопатами-одиночками в учебных заведениях, общественность начинает причитать о том, как же такое возможно, заметил Соловьев. Люди, задумывающиеся чуть глубже, задаются вопросом, как этого можно не допустить. А именно — контролировать контент, который подростки просматривают практически круглосуточно.

«Прокуратура должна будет назначить ряд экспертиз: лингвистические и иного характера. Именно они могут поставить точку в этой истории — признать наличие того или иного контента в клипе. И на основе экспертизы следственные органы будут его квалифицировать. Если срок давности этого клипа больше пяти лет, то вряд ли ему предъявят обвинения», — пояснил юрист.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, все, что содержит подспудную рекламу насилия, должно быть ограничено в абсолютной доступности. Иван Соловьев отметил, что рэперы используют в своем «творчестве» тему насилия в учебных заведениях, чтобы повысить собственную популярность.

«Пора признать, что эти темы очень хорошо “заходят” как в подростковой среде, так и в медийно-музыкальной. Они становятся гарантией роста популярности и, как следствие, хорошего заработка. Так зачем мы даем зарабатывать кому-то на самых чувствительных и больных для нашего общества темах?» — добавил собеседник ФАН.

Люди, которые рекламируют противоправные деяния в песнях, стихах и фильмах, должны знать, что их имена будут навеки стерты из публичного пространства, подчеркнул Иван Соловьев.

«Они должны быть привлечены к предусмотренной законом ответственности. И еще: эта ответственность должна быть неотвратимой, ибо эти доморощенные “таланты” сознательно, умышленно и последовательно нарушают закон ради повышения собственной популярности и упоминаемости», — резюмировал юрист.

Ранее рэпер Жиган (Роман Чумаков) рассказал, что не обиделся на новый клип Oxxxymiron (Мирона Федорова), в котором последний откровенно рассказал об их конфликте. Исполнитель в своем новом видео показал и кадры десятилетней давности, когда Жиган с соратником ворвались в квартиру Мирона, поставили его на колени вместе с рэпером Шокком (Дмитрием Хинтером) и дали обоим пощечины.