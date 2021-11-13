Блогер Голос Мордора: «Пора заканчивать с оппозиционностью творческих личностей за госчет»

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

Русская служба британского государственного холдинга «Би-Би-Си» опубликовала очередную душераздирающую историю о «политических репрессиях» в РФ. И не абы против кого, а против чести и совести нации — некоторых российских актеров.

Понятно, что о «репрессиях» и «чести и совести нации» я сказал с приличной долей сарказма. О чем же пишет британское издание?

Оказывается, что многие достаточно известные и популярные актеры начали получать отказы в сотрудничестве от некоторых крупных российских компаний, в частности «Газпром-медиа». В так называемый стоп-лист попали Варвара Шмыкова, Александр Паль, Александра Бортич, Яна Троянова, Павел Деревянко и Семен Трескунов. А произошло это якобы из-за того, что актеры поддерживали блогера Алексея Навального и его активную борьбу по разрушению государства.

Би-Би-Си говорит о практическом «запрете на профессию», о том, что этих артистов теперь нигде не снимают, якобы их не хотят брать даже в рекламу. Мол, бедные творческие люди могут и оголодать, во всем этом виноват «путинский режим».

Однако Би-Би-Си говорит далеко не всю правду. А если быть точнее, то нещадно ее искажает. То, что эти актеры поддерживали «лидера российской оппозиции», — это так. То, что холдинг «Газпром-медиа» не хочет с ними больше сотрудничать, даже несмотря на всю их популярность и узнаваемость, — тоже. Но другая правда в том, что «Газпром-медиа» — компания государственная, то есть все эти актеры, по сути, сотрудничали с государством, да еще и получали от него большие деньги. И вот тогда у них не было никаких проблем с совестью — можно было откровенно поддерживать того, кто против страны работает, и одновременно получать от нее жирные гонорары. Все нормально, никакого когнитивного диссонанса. А вот теперь, когда им отказывают в проектах, что создаются на государственные средства, они недовольны, им это не нравится. Так и хочется напомнить им известный анекдот о трусах и крестике.

pexels.com / Lê Minh

Что касается запрета на профессию — господа из Би-Би-Си, вы о чем вообще? Нет никакого запрета. Россия — страна свободная. И даже с рыночной экономикой. Наверняка все эти талантливые люди найдут проекты для себя. Уверен, что они будут сниматься у каких-нибудь режиссеров, но уже с частным, независимым от государства финансированием. А если таковых не найдут — скорее всего, так и будет, — могут поехать в Голливуд, там наверняка нужны талантливые люди. О Голливуде я пошутил, но вот на Украину, к «режиссеру», эти товарищи могут податься всегда, правда, я не уверен, что там будут большие гонорары. Да что там большие! Будут ли там вообще гонорары?

Если посмотреть на всю эту культурную тусовочку, богему, то там можно увидеть много «свободомыслящих прогрессивных» людей среди актеров, режиссеров, художников. Возьмите любое письмо в поддержку очередного «политзаключенного» педофила и вы узрите там все имена. И все эти персонажи удобно и хорошо устроились на шее у государства, на которое, извините, тут же и гадят.

Множество театров имеет государственное финансирование, но при этом их труппы обожают играть «во фронду», да и не только в это... Еще и всякие постоянные скандалы, превращение театра в искусство для неких «элитариев», коих с гулькин нос, и абсолютное наплевательство на народ, который эти деятели частенько считают «быдлом». А еще бывает и воровство — вот как в «Седьмой студии» господина Серебренникова.

Вся эта публика — совершенно особая каста. И если ты не член этой касты, то тебе будет очень и очень сложно. Вот Би-Би-Си рассказывает о запрете на профессию — и они правы, но в совершенно неожиданном ракурсе. Есть актеры, например Сергей Пускепалис, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко, у которых патриотические взгляды. Так вот этот самый запрет на профессию касается именно их. Именно этих юристов многие «либеральные режиссеры» попросту игнорируют и не дают им ролей. Самое удивительное, что большинство из этих режиссеров работают в государственных компаниях. И ведь кто-то их поддерживает. Как говорили в советские времена — «волосатая рука» имеется.

Кстати, актер Павел Деревянко сам проговорился о таком «покровителе». Как-то он не смог выехать на далекий южный курорт из-за долгов и запрета судебных приставов, но позвонил этой самой «волосатой руке» в высокий кабинет — и там все быстренько порешали. И вскоре господин Деревянко уже вовсю клеймил «российскую коррупцию» с золотистых пляжей, даже не осознавая, что сам стал участником этой коррупции.

Ситуация в российской культуре сложная, происходит в этой сфере много откровенно мерзкого. Причем на государственные деньги. Ведь сами эти ребята зарабатывать не в состоянии. Кроме государства никто не хочет вкладывать деньги в киноиндустрию, в театры, ибо дело это не особо прибыльное.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.