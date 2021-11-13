Блогер Голос Мордора: «Пора заканчивать с оппозиционностью творческих личностей за госчет»

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Русская служба британского государственного холдинга «Би-Би-Си» опубликовала очередную душераздирающую историю о «политических репрессиях» в РФ. И не абы против кого, а против чести и совести нации — некоторых российских актеров.
Понятно, что о «репрессиях» и «чести и совести нации» я сказал с приличной долей сарказма. О чем же пишет британское издание?
Оказывается, что многие достаточно известные и популярные актеры начали получать отказы в сотрудничестве от некоторых крупных российских компаний, в частности «Газпром-медиа». В так называемый стоп-лист попали Варвара Шмыкова, Александр Паль, Александра Бортич, Яна Троянова, Павел Деревянко и Семен Трескунов. А произошло это якобы из-за того, что актеры поддерживали блогера Алексея Навального и его активную борьбу по разрушению государства.
Би-Би-Си говорит о практическом «запрете на профессию», о том, что этих артистов теперь нигде не снимают, якобы их не хотят брать даже в рекламу. Мол, бедные творческие люди могут и оголодать, во всем этом виноват «путинский режим».
Однако Би-Би-Си говорит далеко не всю правду. А если быть точнее, то нещадно ее искажает. То, что эти актеры поддерживали «лидера российской оппозиции», — это так. То, что холдинг «Газпром-медиа» не хочет с ними больше сотрудничать, даже несмотря на всю их популярность и узнаваемость, — тоже. Но другая правда в том, что «Газпром-медиа» — компания государственная, то есть все эти актеры, по сути, сотрудничали с государством, да еще и получали от него большие деньги. И вот тогда у них не было никаких проблем с совестью — можно было откровенно поддерживать того, кто против страны работает, и одновременно получать от нее жирные гонорары. Все нормально, никакого когнитивного диссонанса. А вот теперь, когда им отказывают в проектах, что создаются на государственные средства, они недовольны, им это не нравится. Так и хочется напомнить им известный анекдот о трусах и крестике.
Если посмотреть на всю эту культурную тусовочку, богему, то там можно увидеть много «свободомыслящих прогрессивных» людей среди актеров, режиссеров, художников. Возьмите любое письмо в поддержку очередного «политзаключенного» педофила и вы узрите там все имена. И все эти персонажи удобно и хорошо устроились на шее у государства, на которое, извините, тут же и гадят.
Множество театров имеет государственное финансирование, но при этом их труппы обожают играть «во фронду», да и не только в это... Еще и всякие постоянные скандалы, превращение театра в искусство для неких «элитариев», коих с гулькин нос, и абсолютное наплевательство на народ, который эти деятели частенько считают «быдлом». А еще бывает и воровство — вот как в «Седьмой студии» господина Серебренникова.
Вся эта публика — совершенно особая каста. И если ты не член этой касты, то тебе будет очень и очень сложно. Вот Би-Би-Си рассказывает о запрете на профессию — и они правы, но в совершенно неожиданном ракурсе. Есть актеры, например Сергей Пускепалис, Михаил Пореченков, Алексей Кравченко, у которых патриотические взгляды. Так вот этот самый запрет на профессию касается именно их. Именно этих юристов многие «либеральные режиссеры» попросту игнорируют и не дают им ролей. Самое удивительное, что большинство из этих режиссеров работают в государственных компаниях. И ведь кто-то их поддерживает. Как говорили в советские времена — «волосатая рука» имеется.
Кстати, актер Павел Деревянко сам проговорился о таком «покровителе». Как-то он не смог выехать на далекий южный курорт из-за долгов и запрета судебных приставов, но позвонил этой самой «волосатой руке» в высокий кабинет — и там все быстренько порешали. И вскоре господин Деревянко уже вовсю клеймил «российскую коррупцию» с золотистых пляжей, даже не осознавая, что сам стал участником этой коррупции.
Ситуация в российской культуре сложная, происходит в этой сфере много откровенно мерзкого. Причем на государственные деньги. Ведь сами эти ребята зарабатывать не в состоянии. Кроме государства никто не хочет вкладывать деньги в киноиндустрию, в театры, ибо дело это не особо прибыльное.