Друг Бузовой уронил ее на ступеньки на своем дне рождения

Москва, 13 ноября. Курьезный случай произошел с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой на дне рождения ее друга — директора по работе с артистами канала Муз-ТВ Николая Попова. Знаменитости пришлось недолго полежать на ступеньках по вине товарища.

Бузова приехала поздравить Попова в один из московских ресторанов, где он отмечал день рождения. Певица поделилась кадрами их встречи в Instagram Stories и рассказала, как завязалась эта дружба.

«Наша случайная встреча в Париже в итоге переросла в...» — начала говорить исполнительница. «Большую любовь!» — завершил за нее фразу виновник торжества.

Затем друзья направились в ресторан, но Попов неожиданно схватил Бузову на руки и побежал с ней ко входу. Сотрудник Муз-ТВ оступился перед самой дверью, не смог устоять на ногах и уронил телеведущую на ступеньки, упав рядом с ней. Работник заведения помог артистке и ее другу подняться, после чего пара прошла внутрь.

Prt Scr instagram.com / @buzova86

Похоже, Бузова отнеслась к случившемуся с юмором. Она наложила на видео с небольшим казусом отрывок из своей песни «Хейт» со строчкой: «Падать и снова подниматься».

Внутри ресторана певица преподнесла Попову презент. Она подарила другу брендовое худи черного цвета с белыми надписями на рукавах.

Ранее бывшая подруга экс-возлюбленного Бузовой Давы, блогер Карина Кросс, призналась, что у нее был женский разговор с певицей. Их беседа состоялась после расставания звезды «Дома-2» с рэпером.