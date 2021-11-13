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Александр Лукашенко выступил против двоевластия в Белоруссии

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 15:36
Политика
Александр Лукашенко выступил против двоевластия в Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко намерен не допустить двоевластия в стране после принятия новой Конституции. Об этом политик сообщил в интервью журналисту Игорю Коротченко.

По словам белорусского лидера, главой государства должен оставаться президент.

«Глава государства, президент, должен оставаться президентом, у нас должна быть президентская республика. В противном случае страну уничтожим», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что Всебелорусское народное собрание после принятия нового Основного закона республики может стать высшим представительным органом в стране, однако оно не должно вмешиваться в работу других органов власти.

Как стало известно ранее, Александр Лукашенко считает себя пророссийским человеком. По словам лидера, он ценит свое прошлое.

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Все новости / Политика / Александр Лукашенко выступил против двоевластия в Белоруссии
белоруссия лукашенко конституция
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