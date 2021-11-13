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Лукашенко заявил о необходимости оснащения белорусской армии ракетами «Искандер»
Армия
Лукашенко заявил о необходимости оснащения белорусской армии ракетами «Искандер»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о заинтересованности Минска в получении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» российского производства.

Белорусский лидер заявил о потребности армии страны в новом ракетном вооружении в ходе интервью изданию «Национальная оборона».

«Надо несколько дивизионов (ракет «Искандер». — Прим. ред.) на западном, на южном направлении, пусть стоят», — объяснил Лукашенко.

По его словам, дальность пуска «Искандеров» достигает 500 километров, что на 200 километров больше, чем у ракет «Полонез» ВС Белоруссии. Ранее Лукашенко напомнил, что президент России Владимир Путин предлагал Киеву «хороший вариант» устойчивого мирного урегулирования в Донбассе

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