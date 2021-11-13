Объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного уровня

Москва, 13 ноября. Отечественные кредитные организации установили рекорд по объему выданных на приобретение недвижимости займов. Спрос сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ключевой ставки и изменения в социальных программах, сообщают «Известия».

Число заключенных договоров за период с января по октябрь текущего года уступает показателям прошлого года. Однако суммарный объем в 4,59 трлн рублей уже превзошел объем ипотечных кредитов за весь 2020 год (4,45 трлн, что являлось историческим рекордом), свидетельствуют данные консалтинговой компании Frank RG.

«Высокие показатели льготной ипотеки связаны с большими объемами продаж жилья в первой половине года, когда можно было получить кредит до 8 млн рублей по ставке 6,5%. Покупатели спешили в последний вагон уходящего поезда госпрограммы и брали займы на максимально выгодных условиях», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Высокий спрос на недвижимость привел к повышению стоимости квартир в новостройках. Наиболее заметные изменения цен произошли в Краснодарском и Пермском краях, говорится в исследовании Совкомбанка.

В первом квартале 2022 года можно ожидать роста ставок по ипотеке до 8,7–9 %, приводит «ФедералПресс» прогноз заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой.