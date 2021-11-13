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Объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного уровня
Экономика
Объем выдачи ипотеки в России достиг рекордного уровня
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 ноября. Отечественные кредитные организации установили рекорд по объему выданных на приобретение недвижимости займов. Спрос сохраняется на высоком уровне, несмотря на повышение ключевой ставки и изменения в социальных программах, сообщают «Известия».

Число заключенных договоров за период с января по октябрь текущего года уступает показателям прошлого года. Однако суммарный объем в 4,59 трлн рублей уже превзошел объем ипотечных кредитов за весь 2020 год (4,45 трлн, что являлось историческим рекордом), свидетельствуют данные консалтинговой компании Frank RG.

«Высокие показатели льготной ипотеки связаны с большими объемами продаж жилья в первой половине года, когда можно было получить кредит до 8 млн рублей по ставке 6,5%. Покупатели спешили в последний вагон уходящего поезда госпрограммы и брали займы на максимально выгодных условиях», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

Высокий спрос на недвижимость привел к повышению стоимости квартир в новостройках. Наиболее заметные изменения цен произошли в Краснодарском и Пермском краях, говорится в исследовании Совкомбанка.

В первом квартале 2022 года можно ожидать роста ставок по ипотеке до 8,7–9 %, приводит «ФедералПресс» прогноз заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Натальи Мильчаковой.

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