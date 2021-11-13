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Президент Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко
Спорт
Президент Bellator анонсировал прощальный бой Федора Емельяненко
wikipedia.org  /  Sergej Rosov / CC BY-SA 3.0

Москва, 13 ноября. Глава промоушена Bellator Скотт Кокер высказался о планах провести прощальный поединок российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко.

Президент Bellator сообщил, что прощальный бой 45-летнего Федора Емельяненко пройдет в Москве. Слова главы промоушена приводит издание MMAJunkie.

«Для прощального боя Фёдора мы планируем организовать в России действительно крупномасштабное мероприятие, которое будет соответствовать карьере величайшего тяжеловеса всех времен. Оно должно быть грандиозным. Вероятно, это случится следующим летом в Москве», — подчеркнул он.

На счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений в MMA. Еще один поединок с участием российского бойца-тяжеловеса был признан несостоявшимся.

Ранее Сергей Харитонов обвинил Тимоти Джонсона в сдаче боя Емельяненко. Поединок россиянина и американца проходил в октябре на турнире Bellator 269.

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