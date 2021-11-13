Сиквел «Доктора Стрэнджа» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли решили переснять

Лос-Анджелес, 13 ноября. Продолжение истории о Докторе Стрэндже отправили на масштабные пересъемки, которые будут длиться шесть недель. В фильм добавят новые сцены и переснимут ряд старых.

Инсайдеры издания The Hollywood Reporter уверяют, что это частая практика для студии Marvel. До этого несколько фильмов уже подверглись переработке, причиной которой стали сложности, возникшие во время кинопроизводства в пандемию. За съемки отвечают режиссер Сэм Рэйми и сценарист Майкл Уалдрон. Премьера картины намечена на 6 мая 2022 года.

Оригинальный «Доктор Стрэндж» вышел в 2016 году, главную роль в ленте сыграл Бенедикт Камбербэтч. По сюжету, после автокатастрофы хирург становится верховным защитником Земли. Постановщиком фильма был Скотт Дерриксон.

Ранее сообщалось, что Питер Джексон продал свою студию по созданию спецэффектов Weta Digital. Компанию приобрел разработчик игр Unity Software.