Александр Лукашенко считает себя пророссийским человеком

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Игорю Коротченко признался, что он — пророссийский человек, который не станет этого отрицать.

Во время разговора с российским журналистом глава государства затронул тему распада Советского Союза и событий, которые последовали после.

«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое», — рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что он фактически родился под Смоленском и является историком по своему первому образованию.

Как стало известно ранее, Лукашенко похвастался теплыми отношениями с президентом России Владимиром Путиным.