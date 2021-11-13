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Александр Лукашенко считает себя пророссийским человеком
Политика
Александр Лукашенко считает себя пророссийским человеком
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью журналисту Игорю Коротченко признался, что он — пророссийский человек, который не станет этого отрицать.

Во время разговора с российским журналистом глава государства затронул тему распада Советского Союза и событий, которые последовали после.

«Я же референдум провел по Союзу с Россией. Да, я пророссийский человек. Я не отрицаю это. Я ценю свое прошлое», — рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что он фактически родился под Смоленском и является историком по своему первому образованию.

Как стало известно ранее, Лукашенко похвастался теплыми отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

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