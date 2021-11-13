Минкульт Украины потребовал убрать потрет Путина из фильма «День выборов — 2»

Москва, 13 ноября. Создателям фильма «День выборов — 2» пришлось внести изменения в ленту для показа картины на Украине. Например, минкульт страны потребовал убрать из ленты портрет президента России Владимира Путина.

О правках, внесенных по указанию украинских властей, рассказал режиссер сиквела «Дня выборов» Александр Баршак. Он сообщил «Газете.Ru», что фото российского лидера заменили на потрет украинского поэта Тараса Шевченко.

«Мы взяли и поменяли портрет Путина на изображение Тараса Шевченко в кабинете московских чиновников, где в окошке виден Кремль», — отметил кинематографист.

Кроме того, создателям фильма пришлось перекрасить триколор так, что в итоге получился флаг Литвы. Еще одним условием был запрет на показ в ленте памятника Владимиру Ленину. Его заменили на статую Шевченко при помощи компьютерной графики.

«После этого очень много украинцев, которые ходили на кино в прокате, написали мне в Facebook: «Александр, мы не поняли шутки по поводу Тараса Шевченко»», — посетовал Баршак, добавив, что переадресовывал подобные вопросы к украинскому минкульту.

Ранее режиссер Сарик Андреасян призвал запретить украинские фильмы и сериалы в России. По его мнению, это должно стать ответом на аналогичные ограничения, вводимые Киевом против российского контента.