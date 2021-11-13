Лукашенко: Путин предлагал «хороший вариант» урегулирования ситуации в Донбассе

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем участии в процессе урегулирования конфликта в Донбассе и высказался об отношениях с лидером Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе, 9 ноября, в интервью журналу «Национальная оборона» белорусский президент рассказал, что всегда делился опытом с коллегами и участвовал в процессе урегулирования в Донбассе. Лукашенко непосредственно давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в начале его президентского срока.

«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал!» — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он был вынужден выступить своего рода посредником между Зеленским и Путиным, поскольку украинский лидер пошел на конфликт с российским коллегой. Белорусский президент также встречался в 2014 году с Александром Турчиновым, временно исполнявшим обязанности президента Украины. В тот же период «хороший вариант» по урегулированию кризиса в Донбассе, по словам Лукашенко, предлагал Путин. Однако тогда к переговорам в Минске не подключили США, которые могли бы принудить Киев к выполнению заключенных соглашений по Донбассу.

В том же интервью белорусский лидер рассказал, что Россию бы давно «раздеребанили» без президента Владимира Путина. Политик констатировал, что без его российского коллеги «не было бы цивилизации».