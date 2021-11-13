Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 16:36
16:27
Происшествия
Перевозивший чеснок большегруз упал в кювет и перевернулся в Иркутске
16:25
Весь мир
Население ЦАР перекрывает дорогу транспорту миротворцев ООН гробами
16:25
Спорт
Вратарь «Химок» Лантратов не полетел со сборной России на матч в Хорватию
16:24
Весь мир
Группа членов Конгресса США выдвинула резолюцию об отмене поставок оружия Эр-Рияду
16:23
Политика
Лукашенко: сегодня в Европе нет мощных лидеров
16:23
Происшествия
Мать пропавшей в Рязани Елены Логуновой просит СК допросить мужа дочери
16:22
Весь мир
Россия и Республика Конго начнут укреплять диалог и сотрудничество в разных сферах
16:22
Общество
Директор школы из Самары: о сегрегации, подаренном айфоне, нездоровой конкуренции
16:19
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН помогли боевикам ЦАР бежать на территорию Чада
16:17
Политика
Политик Онищенко отреагировал на призыв в Конгрессе США атаковать Донбасс
Все новости

Лукашенко: Путин предлагал «хороший вариант» урегулирования ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 15:37
Политика
Лукашенко: Путин предлагал «хороший вариант» урегулирования ситуации в Донбассе
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем участии в процессе урегулирования конфликта в Донбассе и высказался об отношениях с лидером Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе, 9 ноября, в интервью журналу «Национальная оборона» белорусский президент рассказал, что всегда делился опытом с коллегами и участвовал в процессе урегулирования в Донбассе. Лукашенко непосредственно давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в начале его президентского срока.

«Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал!» — отметил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он был вынужден выступить своего рода посредником между Зеленским и Путиным, поскольку украинский лидер пошел на конфликт с российским коллегой. Белорусский президент также встречался в 2014 году с Александром Турчиновым, временно исполнявшим обязанности президента Украины. В тот же период «хороший вариант» по урегулированию кризиса в Донбассе, по словам Лукашенко, предлагал Путин. Однако тогда к переговорам в Минске не подключили США, которые могли бы принудить Киев к выполнению заключенных соглашений по Донбассу.

В том же интервью белорусский лидер рассказал, что Россию бы давно «раздеребанили» без президента Владимира Путина. Политик констатировал, что без его российского коллеги «не было бы цивилизации».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко: Путин предлагал «хороший вариант» урегулирования ситуации в Донбассе
украина белоруссия донбасс лукашенко
Комментировать