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МО РФ: боевые корабли стран НАТО провели учения в Черном море и посетили порт Констанца
Армия
МО РФ: боевые корабли стран НАТО провели учения в Черном море и посетили порт Констанца
Global Look Press  /  Joerg Waterstraat

Москва, 13 ноября. Военно-морские силы стран-участниц Североатлантического альянса провели маневры в акватории Черного моря возле Румынии, сообщили представители российского военного ведомства.

К учениям НАТО в Черном море привлекались американский ракетный эсминец Porter и флагман Шестого флота США Mount Whitney, а также боевые корабли Турции, Румынии и Украины, отметили в Минобороны России.

«Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца в Румынии», — сказано в опубликованном релизе.

Корабли Porter и Mount Whitney ВМС США зашли в Черное море в конце октября и в начале ноября соответственно. Ранее в МИД и в Минобороны РФ предупреждали о дестабилизирующем влиянии активности американского флота в Черном море на региональную безопасность. Также сообщалось о политическом значении маневров ВМС стран НАТО у южных берегов России.

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черное море мо рф вмс
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