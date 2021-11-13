МО РФ: боевые корабли стран НАТО провели учения в Черном море и посетили порт Констанца

Москва, 13 ноября. Военно-морские силы стран-участниц Североатлантического альянса провели маневры в акватории Черного моря возле Румынии, сообщили представители российского военного ведомства.

К учениям НАТО в Черном море привлекались американский ракетный эсминец Porter и флагман Шестого флота США Mount Whitney, а также боевые корабли Турции, Румынии и Украины, отметили в Минобороны России.

«Эсминец с управляемым ракетным оружием "Портер" ВМС США, штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США провели ряд совместных учений с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах у берегов Румынии и осуществили заход в порт Констанца в Румынии», — сказано в опубликованном релизе.

Корабли Porter и Mount Whitney ВМС США зашли в Черное море в конце октября и в начале ноября соответственно. Ранее в МИД и в Минобороны РФ предупреждали о дестабилизирующем влиянии активности американского флота в Черном море на региональную безопасность. Также сообщалось о политическом значении маневров ВМС стран НАТО у южных берегов России.