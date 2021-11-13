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Александр Лукашенко кратко охарактеризовал Михаила Мишустина и Сергея Шойгу
Политика
Александр Лукашенко кратко охарактеризовал Михаила Мишустина и Сергея Шойгу
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко побеседовал с журналистом российского издания «Национальная оборона» Игорем Коротченко. В интервью лидер кратко охарактеризовал представителей власти РФ.

Лукашенко назвал премьер-министра России Михаила Мишустина подготовленным и образованным человеком. Главу Минобороны Сергея Шойгу белорусский лидер охарактеризовал как «аксакала».

«Мишустин пришелся ко двору. Гибкий, аккуратный, иногда чрезмерно. Но молодец. Очень образованный человек, подготовленный...Возьмите Шойгу — аксакал. Он, как военный, придя из МЧС, прижился. Его военные уважают. Он знает, что делать», — говорится в комментарии.

Александр Лукашенко кратко охарактеризовал Михаила Мишустина и Сергея Шойгу
kremlin.ru / Официальный сайт президента РФ

Не обошел Лукашенко и своего российского коллегу президента РФ Владимира Путина. По мнению белорусского лидера, глава государства умеет определять главные вопросы.

«Россия огромная, и если ты замелочишься где-то, то ты упустишь главные вопросы. Вот он умеет держать. Поэтому гиперзвуковые ракеты появились. Поэтому армия переоснащена была. Он далеко видел, что может произойти вот в этой ситуации», — пояснил Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии заявил, что без Путина «не было бы нашей цивилизации». В таком случае Россию могли «раздеребанить», считает Лукашенко.

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