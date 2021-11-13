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Spiegel: СДПГ и «Зеленые» придерживаются разных мнений по формированию отношений с Россией
Политика
Spiegel: СДПГ и «Зеленые» придерживаются разных мнений по формированию отношений с Россией
pixabay.com

Берлин, 13 ноября. Представители Социал-демократической партии Германии и члены политсилы «Союз90/Зеленые» участвуют в формировании коалиции после парламентских выборов. Объединения придерживаются разных мнений по отношениям с Россией, сообщили журналисты Spiegel.

Коалиционное соглашение не составлено до конца. В документе есть пункт, определяющий политику взаимоотношений с российской стороной. СДПГ хочет включить в текст положение о серьезном отношении Берлина к интересам Москвы и уважении позиций европейских партнеров.

Как уточняют немецкие СМИ, в документе есть и критика в адрес РФ.

«Критикуется «обширное ограничение гражданских и демократических свобод». От российского правительства партии возможной будущей коалиции ожидают обеспечения для гражданского общества России «беспрепятственного контакта с немецкими партнерами», — говорится в сообщении журналистов.

Ранее немецкий политик Клаус Эрнст заявил о необходимости перезагрузки отношений России и Германии. Страны должны взаимодействовать, исходя из своих интересов, считает эксперт.

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россия германия сдпг зеленые
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