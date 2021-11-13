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Человекоподобный робот призывает граждан Китая пройти тест на коронавирус
Общество

Музей науки и технологий будущего, расположенный в китайском городе Далянь, представил робота-гида, запрограммированного направлять граждан в ближайший центр тестирования на COVID-19.

Благодаря звуковой системе и усилителю человекоподобный андроид громко скандирует рекомендации, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Машина докладывает каждому прохожему о мерах предосторожности, делится советами по защите здоровья, а также призывает пройти тест на наличие в организме злополучного вируса.

Тестирование на COVID-19 жители Даляня могут пройти совершенно бесплатно. На этой неделе в городе было зафиксирована вспышка заболеваемости коронавирусом. В качестве мер предосторожности были закрыты школы и другие заведения, а всех учащихся перевели на дистанционное обучение.

 

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китай робот андроид пандемия коронавирус далянь
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