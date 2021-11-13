Минобороны РФ: самолет ВВС США провел разведывательный полет у российских границ

Москва, 13 ноября. Самолет Lockheed U-2S из состава ВВС США провел разведывательный полет вдоль российской границы из воздушного пространства украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что США и страны НАТО наращивают интенсивность воздушной разведки у границ России. Так, 13 ноября высотный самолет-разведчик Lockheed U-2S ВВС США совершил полет вдоль украинско-российской границы.

При этом за минувшие сутки российские радары четыре раза фиксировали полеты самолетов-разведчиков стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные продолжают отслеживать активность агрессивного характера со стороны США в регионе.

Ранее сообщалось о полете самолета-шпиона Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США в небе над Черным морем. Машина предназначена для разведки наземных целей и управления нанесением ударов. Е-8С приблизился к государственной границе России на 35 километров. Все это время за действиями американцев наблюдали российские военные.