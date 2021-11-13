Фитнес-клубы в России добились снижения арендной платы на 10–20%

Москва, 13 ноября. Ужесточение коронавирусных ограничений вынудило крупных рыночных игроков договариваться о снижении арендных платежей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Национального фитнес-сообщества Елену Силину.

Распространение коронавирусной инфекции стало для больших фитнес-клубов причиной кассового разрыва. Более 80% из них работают на арендованных площадях, поэтому в условиях оттока посетителей приходится искать более выгодные условия.

«Большинство крупных игроков из топ-10, а также крупные региональные сети провели переговоры с арендодателями о предоставлении скидок в связи с нерабочими днями и другими ограничениями. Некоторым удалось добиться скидок по ряду объектов в размере 10-20%», — отметила Силина.

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) ранее сообщала о падении выручки. Согласно оценке организации, клубы стали получать на 10–20% меньше.

В Северной столице с 15 ноября предъявление QR-кода станет обязательным при посещении бассейнов, фитнес-центров и развлекательных заведений. С 1 декабря правило распространится на предприятия общепита и объекты розничной торговли, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».