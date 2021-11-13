Александр Лукашенко похвастался теплыми отношениями с Владимиром Путиным

Минск, 13 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о теплых отношениях со своим российским коллегой Владимиром Путиным в интервью главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Российский журналист во время разговора с белорусским лидером отметил, что главы государств прошли очень долгий путь вместе.

«Больше двадцати лет уже», — напомнил Лукашенко.

После этого Коротченко поинтересовался, что связывает президентов России и Белоруссии, будь то, к примеру, историческая ответственность за судьбы государств или общие ценности и понимание чувства локтя.

Александр Лукашенко раскрыл секрет, почему у него с Владимиром Путиным сформировались очень теплые отношения. По мнению президента, такое взаимодействие обусловлено тем, что они оба вышли из народа.

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

«Мы с ним на «ты» всегда. У нас очень дружеские, братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно»», — рассказал белорусский лидер.

Как стало известно ранее, Путин заявил о готовности Лукашенко и канцлера Германии Ангелы Меркель провести переговоры по вопросу беженцев. Президент надеется, что этот разговор состоится в ближайшее время.