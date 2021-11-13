Политик Онищенко отреагировал на призыв в Конгрессе США атаковать Донбасс

Американцы с позором ушли из Афганистана и сейчас демонстрируют свою доблесть у границ Российской Федерации. Об этом в беседе с ФАН рассказал вице-президент Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что 15 конгрессменов подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену с призывом атаковать Донбасс.

«Послушная, высокооплачиваемая массовка, которая называется Конгрессом США, якобы работает от имени народа. Афроамериканец из Техаса ночами не спит, думает, как же там на Донбассе. Парламентарии говорят от имени такого афроамериканца [Байдену]: “Бомби Донбасс! Наши избиратели в Техасе волосы на себе рвут”», — сказал политик.

Геннадий Онищенко также указал, что именно, на его взгляд, может заставлять политиков в США выступать с подобными инициативами.

«Американцы с позором ушли из Афганистана и сейчас демонстрируют свою доблесть, находясь в постоянных маневрах близ наших границ, гневаясь при этом по поводу того, что мы у себя в стране проводим маневры с нашими вооруженными силами», — пояснил собеседник ФАН.

flickr.com/U.S. Department of Defense / Mass Communication Specialist 2nd Class Justin Wolpert, U.S. Navy

В завершение он добавил, что и в случае воссоединения Крыма с Россией Белый дом тоже скрывал истинные причины своего беспокойства.

«Американцы не за народы Крыма переживают. Они мечтали создать там крупнейшую военную базу. Тем более инфраструктура там есть. Там базировался советский Черноморский флот, а сегодня российский. Это очень выгодный стратегический объект. Ни о какой демократии здесь речи не идет, только о военных интересах Соединенных Штатов. Доиграются они, конечно. Думаю, на все бряцания оружия будет очень эффективный и адекватный ответ», — подытожил вице-президент РАО.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов в беседе с ФАН объяснил обеспокоенность Джо Байдена вопросом климата. По мнению эксперта, продвигая эту тему, Америка прорабатывает ряд выгодных для себя направлений.