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Лукашенко: без Путина не было бы нашей цивилизации
Политика
Лукашенко: без Путина не было бы нашей цивилизации
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Минск, 13 ноября. Россию бы давно «раздеребанили» без президента Владимира Путина. Такое заявление сделал белорусский глава Александр Лукашенко.

Политик констатировал, что без российского лидера «не было бы нашей цивилизации». Он сказал об этом в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

Лукашенко отметил, что Белоруссия не будет «входить» в состав России. Эти страны, по его словам, существуют как два суверенных государства.

Глава республики ранее заявил о готовности вести диалог с Германией и всей Европой. Разговор может касаться миграционного кризиса.

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