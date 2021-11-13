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Глава МИД Алжира обвинил Марокко в экспансионизме
Весь мир
Глава МИД Алжира обвинил Марокко в экспансионизме
Федеральное агентство новостей  / 

Алжир, 13 ноября. Министр иностранных дел АНДР Рамтан Ламамра заявил, что действиями руководства Марокко «движет экспансионистская политика». Очередное обвинение в адрес королевства он озвучил в интервью каналу Algeria International.

По его словам, Конституция соседнего государства содержит статью, в которой говорится о «существующих границах», а не о юридических. Дипломат указал, что Рабат «никогда не признавал Исламскую Республику Мавританию».

Ламамра подтвердил наличие фундаментальных различий между двумя странами. Алжир привержен «уважению границ, обретенных при объявлении независимости», в отличие от Марокко, которое принимает экспансионистские меры.

Отношения государств на протяжении последних месяцев напряжены после того, как АНДР разорвала дипломатические связи с Рабатом. Руководству королевства выдвинули ряд обвинений. В начале ноября на него возложили ответственность за гибель трех алжирских граждан в результате взрыва грузовиков.

Республика оказывает поддержку Фронту ПОЛИСАРИО, который с 1976 года находится в конфликте с Марокко из-за вопроса принадлежности спорных территорий. Организация добивается полной независимости Западной Сахары.

На днях глава МИД североафриканского королевства Насер Бурита подтвердил полную решимость положить конец разногласиям. Однако, по его словам, Рабат не откажется от прав на южные земли.

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марокко алжир ламамра
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