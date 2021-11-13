Финансист Зельцер указал на возможность сохранения курса рубля в ближайшие месяцы

Москва, 13 ноября. Россиянам не стоит приобретать доллары в надежде быстро приумножить средства, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он уверен, что политика Центробанка защитила рубль от падения.

США зафиксировали рекордно высокую инфляцию, из-за чего Федеральная резервная система (ФРС) может ужесточить монетарную политику. Это станет негативным фактором для валют большинства развивающихся стран, однако именно рубль может сохранить стабильность.

«Для российского рубля есть очень важный нюанс, способный оградить нацвалюту от значимых потрясений и девальвации: ЦБ РФ заранее приступил к подъему ставки, преследуя инфляционные риски внутри страны», — цитирует Зельцера агентство «Прайм».

Российская валюта может показать позитивную динамику в ноябре. Такое предположение сделал заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Егора Гайдара Алексей Ведев.

Глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин ранее дал совет тем, кто хочет заработать на росте курса валют. Им следует включить в инвестиционный портфель американский доллар, канадский доллар и швейцарский франк, пишет INFOX.