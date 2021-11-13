Хитрый ход Киева позволит Украине избежать «веерных отключений»

Киев, 13 ноября. Власти Украины пока так и не смогли решить проблему нехватки угля и газа для генерации электроэнергии и тепла в текущем отопительном сезоне.

По оценкам специалистов, запасов топлива стране хватит только на ноябрь, а как Киев будет выходить из ситуации в декабре — пока не ясно. Экономист Юрий Атаманюк, в свою очередь уверен, что веерных отключений электричества, которыми пугают страну многие эксперты, на Украине не будет. Свою позицию он объяснил тем, что власти просто придумают для происходящего другой, более нейтральный термин.

«То, что не будет веерных отключений — это факт. Просто их так не назовут, понимаете», — подчеркнул аналитик.

Как считает эксперт, в сложившихся обстоятельствах Киев будет действовать несколькими путями. Для начала власти Украины постараются максимально сократить расход тепла и электричества.

«Во-первых, людей будут максимально держать в локдауне в гибридном. Промышленность как-то будет работать, а вот школы, социально-культурные объекты, которые надо обогревать, пока закроют. То есть это уже такое комбинированное обеспечение энергоносителей», — рассказал экономист в эфире телеканала «Наш».

Помимо этого, предполагает Атаманюк, Киев будет находить самые разные поводы для остановки ТЭС и отключений электроэнергии. Однако реальные причины происходящего власти будут стараться умалчивать.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

«Во-вторых, будет то, о чем мы говорим уже сегодня. Например, остановились на плановый ремонт два энергоблока Бурштынской ТЭС. Вот скажите мне, почему они остановились на ремонт в ноябре, а не в мае? Кто за этим должен наблюдать и контролировать? Поэтому власти будут говорить, что это плановые отключения, или что случилась какая-то авария», — считает эксперт.

Как отмечает экономист, даже если ситуация дойдет до критической точки, украинские власти в качестве крайней меры всегда могут обвинить во всем происходящем Россию, как делали это уже не раз.

«Когда реально будет состояние коллапса, когда какой-то город от электричества отключат, то тогда включат всем известную версию о том, что подвели Россия и Белоруссия, которые обещали электроэнергию и не дали ее, а у Киева, конечно, все было под контролем», — объяснил Юрий Атаманюк.

Ранее украинцы попрощались с главной водной артерией страны из-за новой катастрофы. Экологи предупреждают, что из-за плачевного состояния Днепра Украины скоро может остаться без пресной воды.