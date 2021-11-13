Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте

Москва, 13 ноября. Отечественные знаменитости примут участие в трибьют-концерте скандально известной группы «Тату», который пройдет в Москве 20 ноября. Среди звезд на сцену выйдут Манижа, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, IOWA и «Нервы».

Мероприятие, приуроченное к 20-летию выхода альбома «200 по встречной», проведут в клубе Music Media Dome. В шоу задействуют более 20 популярных артистов, которые исполнят песни знаменитого дуэта, рассказали ТАСС в пресс-службе организатора.

«Трибьют-шоу «Тату» собрало музыкантов разного поколения и жанров, а приятным бонусом концерта станут онлайн-включения с участием Imany, Dorofeeva, Arty», — отмечается в сообщении.

Ведущими концерта станут Антон Комолов и Татьяна Геворкян, известные по передачам российского MTV. Посмотреть шоу можно будет не только вживую, но и онлайн.

Ранее свет увидел трибьют-альбом группы «Тату». Специально для пластинки Алла Пугачева и София Ротару исполнили хит «Нас не догонят».