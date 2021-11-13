Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 15:06
15:03
Весь мир
Глава МИД Алжира обвинил Марокко в экспансионизме
15:03
Политика
Лукашенко: без Путина не было бы нашей цивилизации
15:00
Общество
Эксперты: «Власти Петербурга наносят удар по малому и среднему бизнесу»
14:57
Происшествия
Французский авианосец столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши в Средиземном море
14:56
Весь мир
Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
14:54
Происшествия
Четверо рабочих производственного цеха «Перекрестка» в Подмосковье получили сильные ожоги
14:54
Происшествия
Рецидивист до смерти забил мать кулаками в Перми
14:53
Экономика
Финансист Зельцер указал на возможность сохранения курса рубля в ближайшие месяцы
14:51
Экономика
Хитрый ход Киева позволит Украине избежать «веерных отключений»
14:48
Шоу-бизнес
Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
Все новости

Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 14:48
Шоу-бизнес
Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
Global Look Press  /  Anton Belitsky

Москва, 13 ноября. Отечественные знаменитости примут участие в трибьют-концерте скандально известной группы «Тату», который пройдет в Москве 20 ноября. Среди звезд на сцену выйдут Манижа, Вера Брежнева, Дмитрий Маликов, IOWA и «Нервы».

Мероприятие, приуроченное к 20-летию выхода альбома «200 по встречной», проведут в клубе Music Media Dome. В шоу задействуют более 20 популярных артистов, которые исполнят песни знаменитого дуэта, рассказали ТАСС в пресс-службе организатора.

«Трибьют-шоу «Тату» собрало музыкантов разного поколения и жанров, а приятным бонусом концерта станут онлайн-включения с участием Imany, Dorofeeva, Arty», — отмечается в сообщении.

Ведущими концерта станут Антон Комолов и Татьяна Геворкян, известные по передачам российского MTV. Посмотреть шоу можно будет не только вживую, но и онлайн.

Ранее свет увидел трибьют-альбом группы «Тату». Специально для пластинки Алла Пугачева и София Ротару исполнили хит «Нас не догонят».

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
маликов тату Манижа
Комментировать