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«Зеркало недели»: Лондон предоставит Киеву кредит для развития ВМС Украины
Армия
«Зеркало недели»: Лондон предоставит Киеву кредит для развития ВМС Украины
navy.mil.gov.ua  /  Військово - Морські Сили Збройних Сил України

Киев, 13 ноября. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко и представители британского правительства подписали соглашение, которое предусматривает предоставление Киеву крупного кредита для развития украинских ВМС.

По данным украинского издания «Зеркало недели», Киев получит от Великобритании кредит в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Лондона двух тральщиков и создание на Украине двух военно-морских баз. В Киеве уверены, что благодаря этим средствам Украина покроет первоочередные потребности своих военно-морских сил.

Договоренности о развитии и укреплении украинских ВМС были достигнуты во время прошлогоднего визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию, когда был подписан меморандум об усилении сотрудничества между Киевом и Лондоном в военно-технической сфере.

При этом ранее украинские СМИ признали безнадежное положение ВМС Украины. По словам журналистов, украинский флот до сих пор пребывает в крайне плачевном состоянии несмотря на все обещания властей страны исправить ситуацию.

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