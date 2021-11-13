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Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
Весь мир
Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
gazprom.ru  /  Пресс-служба ПАО «Газпром»

Мадрид, 13 ноября. Испанская газовая и электроэнергетическая компания Naturgy ведет переговоры между Рабатом и Алжиром с целью продления соглашения о транспортировке газа в ЕС. Информацию подтвердил директор корпорации по международным операциям Джон Гануза агентству S&P Global Platts.

По словам чиновника, руководство Naturgy продолжает предпринимать усилия, чтобы добиться возобновления подачи алжирского голубого топлива по марокканскому трубопроводу Магриб-Европа (ГМЕ) на Пиренейский полуостров.

«Если между двумя странами будет достигнута договоренность, от этого выиграют все», — заявил Гануза.

Поставки газа по трубопроводу ГМЕ остановлены в ноябре. Алжир отказался продлевать транзитное соглашение с Марокко после истечения срока его действия 31 октября на фоне разрыва дипломатических отношений. В администрации президента АНДР объяснили решение «агрессивным поведением» со стороны королевства, которое «подрывает национальное единство».

На днях североафриканская республика запретила Испании перепродавать поставляемый ею газ Рабату. Мадриду пришлось принять условие ввиду сильной энергозависимости от природного ресурса, предоставляемого по трубе Medgaz из Африки.

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