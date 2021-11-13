Создатель «Кинг-Конга» Питер Джексон продал свою студию

Лос-Анджелес, 13 ноября. Новозеландский режиссер Питер Джексон официально стал долларовым миллиардером после сделки с компанией Unity Software по продаже части активов студии спецэффектов Weta Digital.

Компанию Weta Digital Питер Джексон основал вместе с партнерами. Сотрудники студии разрабатывали спецэффекты для культовой франшизы «Властелин колец». Часть принадлежащих Джексону активов за 1,6 млрд долларов выкупила Unity Software.

«По консервативной оценке, сделка официально делает Джексона миллиардером», — сообщило американское издание Forbes.

Питер Джексон считается вторым режиссером Голливуда, чьи фильмы преодолели отметку в миллиард долларов по сборам. Он уступает только Джеймсу Кэмерону. В 2021 году режиссер выпустил документальный фильм о легендарной британской группе The Beatles.

Ранее сообщалось, что на крупнейшей американской стриминговой платформе появились новые серии анимационного фильма «Аркейн», созданного по вселенной игры League of Legends.