Финалистка «Битвы экстрасенсов» 53-летняя Елена Голунова в пятый раз стала мамой

Москва, 13 ноября. Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов», сибирская колдунья Елена Голунова сообщила подписчикам в Instagram о рождении ребенка. Она подарила своему супругу сына.

По словам Голуновой, у каждого человека есть то, ради чего стоит жить. Для одних это карьера, богатство, а для нее — семья, дети. Медиум пожелала всем не сворачивать с прямой дороги на пути к цели.

«Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите как чувствуете и пусть удача сопутствует вам во всем! Вдыхайте полной грудью аромат жизни! Пусть любовь и детский смех согревает ваши сердца!» — написала она.

Prt Scr instagram.com / @golunovaofficial

Публикация почти за сутки набрала более 140 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Пользователи поздравляют Голунову с рождением мальчика.

«Елена, вы потрясающая женщина, поздравляю от души! Здоровья и процветания вашей большой семье! Ну просто огонь!»; «Ну ничего себе вы даете! Молодцы, поздравляю, растите большие и здоровенькие»; «Вот это счастье безграничное, даже я почувствовала себя счастливой, поздравления мои вам, Елена Валерьевна», — отреагировали фолловеры.

Ранее модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов показали своего новорожденного сына. Родители нарядили мальчика в спортивный костюмчик.