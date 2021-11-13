Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 15:06
15:03
Весь мир
Глава МИД Алжира обвинил Марокко в экспансионизме
15:03
Политика
Лукашенко: без Путина не было бы нашей цивилизации
15:00
Общество
Эксперты: «Власти Петербурга наносят удар по малому и среднему бизнесу»
14:57
Происшествия
Французский авианосец столкнулся с парусной яхтой под флагом Польши в Средиземном море
14:56
Весь мир
Испанская компания Naturgy надеется разрешить газовый конфликт между Марокко и Алжиром
14:54
Происшествия
Четверо рабочих производственного цеха «Перекрестка» в Подмосковье получили сильные ожоги
14:54
Происшествия
Рецидивист до смерти забил мать кулаками в Перми
14:53
Экономика
Финансист Зельцер указал на возможность сохранения курса рубля в ближайшие месяцы
14:51
Экономика
Хитрый ход Киева позволит Украине избежать «веерных отключений»
14:48
Шоу-бизнес
Манижа, Маликов и другие звезды исполнят песни «Тату» на трибьют-концерте
Все новости

Финалистка «Битвы экстрасенсов» 53-летняя Елена Голунова в пятый раз стала мамой
Общество
Финалистка «Битвы экстрасенсов» 53-летняя Елена Голунова в пятый раз стала мамой
vk.com  /  Елена Голунова

Москва, 13 ноября. Участница популярного шоу «Битва экстрасенсов», сибирская колдунья Елена Голунова сообщила подписчикам в Instagram о рождении ребенка. Она подарила своему супругу сына.

По словам Голуновой, у каждого человека есть то, ради чего стоит жить. Для одних это карьера, богатство, а для нее — семья, дети. Медиум пожелала всем не сворачивать с прямой дороги на пути к цели.

«Ничего не бойтесь, никого не слушайте, живите как чувствуете и пусть удача сопутствует вам во всем! Вдыхайте полной грудью аромат жизни! Пусть любовь и детский смех согревает ваши сердца!» — написала она.

Финалистка «Битвы экстрасенсов» 53-летняя Елена Голунова в пятый раз стала мамой
Prt Scr instagram.com / @golunovaofficial

Публикация почти за сутки набрала более 140 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Пользователи поздравляют Голунову с рождением мальчика.

«Елена, вы потрясающая женщина, поздравляю от души! Здоровья и процветания вашей большой семье! Ну просто огонь!»;

«Ну ничего себе вы даете! Молодцы, поздравляю, растите большие и здоровенькие»;

«Вот это счастье безграничное, даже я почувствовала себя счастливой, поздравления мои вам, Елена Валерьевна», — отреагировали фолловеры.

Ранее модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов показали своего новорожденного сына. Родители нарядили мальчика в спортивный костюмчик.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Финалистка «Битвы экстрасенсов» 53-летняя Елена Голунова в пятый раз стала мамой
дети Голунова колдунья
Комментировать