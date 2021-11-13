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Сообщения Меган Маркл вскрыли претензии королевской семьи к принцу Гарри
Общество
Сообщения Меган Маркл вскрыли претензии королевской семьи к принцу Гарри
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 13 ноября. Новые подробности отношений принца Гарри с королевской семьей вскрылись благодаря обнародованию сообщений его супруги Меган Маркл. Речь идет о ее переписке с экс-секретарем по связям с общественностью Джейсоном Кнауфом.

В этом году герцогиня Сасексская подала в суд на издателя MailOnline и The Mail on Sunday — Associated Newspapers Limited (ANL). Причиной иска Маркл стала публикация материалов, содержащих отрывки из ее личного письма к своему отцу Томасу Марклу от 2018 года. Высокий суд признал выход статей незаконным, но ANL намеревается обжаловать это решение, передает Sky News.

Апелляционный суд начал слушания по обращению издателя на этой неделе. Сообщения Маркл, отправленные Кнауфу, обнародовали в рамках рассмотрения дела.

Оказалось, что у королевской семьи были претензии к принцу Гарри из-за плохих отношений его супруги с отцом. По словам герцогини Сассекской, близкие супруга «принципиально не понимают» причин ее разрыва с Томасом Марклом, и она написала письмо отцу, чтобы «защитить мужа от постоянной ругани».

«Катализатором того, что я сделала это, стало то, что я увидела, сколько боли это причиняет Гарри. Даже после недели, проведенной с отцом, и бесконечных объяснений ситуации его семья, кажется, забывает контекст — и возвращается к тому, что «не может ли она просто пойти и увидеть его и остановить это?»» — говорится в одном из сообщений Маркл.

Сообщения Меган Маркл вскрыли претензии королевской семьи к принцу Гарри
wikipedia.org / Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

Жена принца Гарри называла причиной размолвки с отцом его предательство. Их отношения испортились после свадьбы Маркл и внука королевы. Перед церемонией мужчина заключил сделку с папарацци о постановочной фотосессии, а после сердечного приступа отказался вести дочь к алтарю на свадебной церемонии.

Ранее Меган Маркл и принц Гарри посетили гала-ужин в Нью-Йорке. Супруга внука королевы выбрала для выхода в свет платье с глубоким декольте.

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принц гарри королевская семья маркл
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