Кабмин России выпустит дополнительные жилищные сертификаты в 2021 году

Москва, 13 ноября. Правительство России приняло решение об увеличении количества жилищных сертификатов в 2021 году, сообщает ТАСС.

Согласно данным ведомством, в текущем году финансирование программы составит более 14 млрд рублей. Получателями сертификатов станут более 5,5 тыс. семей.

«Правительство по просьбе регионов приняло решение о дополнительном выпуске жилищных сертификатов в 2021 году. Они позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населенные пункты, оснащенные всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», — уточнили в пресс-службе кабмина.

По сведениям Минстроя России, по итогам трех кварталов сертификаты на приобретение жилья получили уже около 4 тыс. семей.

На Ямале количество участников программы «Молодая семья» за три года увеличилось вдвое. В нынешнем году сертификаты для улучшения жилищных условий получат 700 семей, сообщает «Север-Пресс».

Тем временем депутаты Государственной думы предложили вдвое повысить бюджет на предоставление жилплощади детям-сиротам — с 10 до 20 млрд рублей. Подробнее об этом рассказал зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.