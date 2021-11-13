Премьера еще трех эпизодов мультсериала «Аркейн» состоялась на Netflix

Лос-Анджелес, 13 ноября. Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал еще три новые серии анимационной ленты «Аркейн» по League of Legends. Теперь для просмотра доступны шесть эпизодов.

В новых эпизодах зрители увидят знакомых персонажей — Джинкс и Вай. Сюжет развивается вокруг их истории. Эпизоды получили названия «С Днем Прогресса!», «Каждый хочет стать мне врагом» и «Когда эти стены рушатся». В одной из серий будет персонаж, который специально будет создавать хаос вокруг себя.

Netflix публикует эпизоды главами. Первые три серии вышли на платформе еще 7 ноября. Релиз еще трех серий запланирован на вторую половину ноября. Пользователи Сети пишут на тематических форумах, что с нетерпением ждут финала «Аркейна».

Перед публикацией анимационного сериала «Аркей» студия Netflix представила несколько трейлеров. Финальный ролик стал доступен для просмотра в последний день октября.