Эксперты: Искусственный конфликт на белорусско-польской границе может перерасти в горячую фазу

Крайне опасное противостояние на польско-белорусской границе создано искусственно и имеет несколько причин. Если удастся перевести конфликт в боевое столкновение, «Северный поток — 2» заблокируют, а США получат выгоду от продажи газа в Европу. Варшава выслужится перед Вашингтоном и получит бонусы от Брюсселя. Кроме того, «шумиха» на Западе отвлекает от эскалации конфликта на юго-востоке. Об этом ФАН рассказали белорусский политолог Александр Шпаковский, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, военный аналитик Алексей Леонков и член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя тревожные известия из Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о зверствах польских пограничников. По словам белорусского лидера, беженцев избивают, им ломают ребра, стреляют поверх голов. Польша при этом не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки миграционного кризиса. Пользователи соцсетей сообщают о переброске значительных сил ВС Германии на территорию Польши. Россия направила в Гродненскую область Республики Беларусь подразделение десантников для проведения совместных учений. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Директор неправительственного аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, находящийся в Белоруссии, подтвердил, что ситуация на границе с Польшей крайне серьезна.

«Варшава в нарушение существующих международных договоров разместила у самой границы с Белоруссией вооруженную группировку, численность которой оценивается в примерно 20 тысяч человек. Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Объяснить подобное накопление сил необходимостью охраны границы от нелегальных мигрантов нельзя. Трудно представить, что беженцев ловят с помощью танков “Леопард”. Кроме того, поступила информация, что на польско-белорусскую границу для поддержки польской армии будут передислоцированы подразделения Великобритании. Говорить о военном конфликте между странами пока нельзя, но, как известно, если на стене висит ружье, в конце концов оно может выстрелить», — обрисовал положение политический деятель.

Член конституционной комиссии Белоруссии напомнил, что на границе возник лагерь беженцев. Он обратил внимание на то, что, по имеющимся данным, в Польше под видом беженцев в том числе собираются лица, имеющие боевой опыт, и некоторые из них участвовали в международных террористических организациях.

«Если таким людям заинтересованные силы передадут оружие, возможна серьезная провокация против Союзного государства России и Белоруссии. Имеются данные, что Украина перебросила воинские подразделения в Волынскую область и проводит там военные учения. На фоне описанных событий вызывают опасения слова должностных лиц США о том, что якобы Россия готовится в ближайшее время напасть на Украину. Даже украинские власти изначально назвали эти сообщения неправдоподобными, однако позже изменили позицию. Все происходящее похоже на отвлекающую составную часть крупной провокации», — поделился тревожной информацией эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН сообщил, что в лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. Он напомнил, что в Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникло более 54 тысяч человек и 24 тысячи беженцев переправилось через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию.

«Есть еще Балканский маршрут, по которому через Грецию ежемесячно в Европу попадают тысячи нелегалов. Инцидент с группой беженцев на границе Польши с Белоруссией не представляет из себя что-то из ряда вон выходящее, но старательно раздувается со стороны Запада. Возможно, НАТО пытается замаскировать свои собственные военные приготовления. США расконсервировали ракетную базу на территории Германии. Американские СМИ сообщили, что эти ракеты способны нести ядерные боеголовки и направлены они будут в сторону Москвы», — заметил белорусский политолог.

Как дополнительную причину конфликта на границе Шпаковский назвал внутриполитическую ситуацию в Польше. По его мнению, в нагнетании ситуации на кордоне заинтересован президент Анджей Дуда, против правления которого выступают многие поляки.

«В Варшаве проходили манифестации, на которых люди требовали отстранить Дуду в связи с тем, что выборы, по их мнению, были сфальсифицированы. У Еврокомиссии большие претензии к Польше по нескольким вопросам, касающимся экологии, так называемых прав человека и другим вопросам. Между Брюсселем и Варшавой конфликт. Радикальные польские националисты выступают против своего правительства. Образ мнимого врага нужен властям Польши для отвлечения внимания населения. Дуда изо всех сил изображает защитника Европы, чтобы она его простила», — добавил аналитик.

Белорусский эксперт подчеркнул, что беженцы являются людьми, среди них много женщин и детей. Он обратил внимание, что все они страдают от нехватки пищи и отсутствия крова, а ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Шпаковский заявил, что, кроме белорусских неправительственных организаций, этим людям никто не помогает. Он предположил, что, если в лагере беженцев будут зафиксированы смерти, вину попытаются возложить на Республику Беларусь.

Президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов убежден, что за всеми неприятными международными инцидентами, возникающими между европейскими странами и Союзным государством России и Белоруссии, стоят Соединенные Штаты. Он сообщил, что собственными глазами видел, как американские чиновники отдают приказания командованию европейских сил НАТО.

«Определенным политическим кругам на Западе нужна война с Россией. Провокации у границ России и Белоруссии осуществляются с разных сторон, в том числе — у морских рубежей нашей страны. Такой напряженной обстановки не было с кануна Второй мировой войны. Интересы Вашингтона и подчиненного ему Брюсселя очевидны. Любой выстрел на границе, даже если он произойдет с польской стороны, будет объявлен “российской агрессией”. За “случайным” выстрелом могут последовать автоматные очереди, которые сменит артиллерийская канонада. После приведения в боеготовность ядерных ракет найдется “миротворец” со стороны Запада, который выдвинет условия, ущемляющие наши интересы. Например, отказ от “Северного потока — 2”, который якобы является геополитическим оружием Москвы. Потом Америка “спасет” Евросоюз путем продажи ему своего газа по двойной цене. В Европе уже построили для этого 21 регазификационный терминал», — дал расклад бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны.

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По мнению военного эксперта, если бы Вашингтону нужен был мир, две тысячи нелегалов на польско-белорусской границе не представляли бы никакой проблемы. Он предположил, что США и Евросоюз провели бы оперативное совещание и через несколько часов этим мигрантам помогли бы, их жизни благоустроили, а на проблемном участке границы организовали надлежащий контроль безо всяких угроз человеческим жизням.

«США всегда пытаются вмешаться во внутреннюю жизнь суверенных государств. Те страны, которые не подчинены им полностью, Соединенные Штаты воспринимают как противника. В феврале 2020 года, сразу после состоявшихся в Белоруссии выборов, в Минск прилетел госсекретарь США Майк Помпео, который сразу после официальной встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко отправился общаться с оппозицией, что само по себе является провокацией. Американцы поощряют антиправительственные силы и всегда готовы поддержать государственный переворот в странах с неугодными им правительствами», — пояснил специалист в области геополитики и конфликтологии.

Профессор МГИМО напомнил, что Россия имеет право на внеочередной созыв Совета Безопасности ООН. Он высказал мнение, что следует срочно созвать заседание и конструктивно обсудить пути решения раздуваемой Западом проблемы.

«Я общался с представителями командования армий других стран. Больше всех в мире боевых действий боится континентальная Европа. Эти люди настолько избалованы благами цивилизации, что воспринимают выпавший первый снег как стихийное бедствие. Европейцы приходят в ужас от мысли, что может случиться полномасштабная война с применением ядерного оружия, но Вашингтон диктует им свою волю. США рассчитывают на локальную войну между странами, которые они воспринимают как соперников, и американскими сателлитами. Вашингтону это выгодно. Вряд ли такие планы осуществимы. Лидер России Владимир Путин прямо заявил, что в случае развязывания против нас войны Россия будет наносить удары по центрам управления вражескими силами. Это означает, что виновным не удастся остаться в стороне и отсидеться за океаном», — предупредил российский военный.

Общественный и политический деятель высказал мнение, что США толкают мир к войне, так как переживают глубочайший кризис. По его словам, это — закон капитализма: войны кормят Америку. Доктор исторических наук напомнил, что Пентагон надеялся занять главенствующее положение за счет атомной бомбы, но наша страна смогла создать мощный ядерный щит. Именно поэтому, по словам Ивашова, стратеги США уже много лет ведут холодную войну. Эксперт по международным отношениям заметил, что провокация на польской границе — составная часть давно идущей композитной войны. Генерал заявил, что адекватным европейцам с Пентагоном не по пути и с Брюсселем надо говорить языком норм. Он добавил, что проектное решение конфликта большинство европейских государств воспримет как спасение.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков высказал мнение, что вряд ли конфликт на белорусско-польской границе дойдет до полномасштабных боевых действий.

«В самый напряженный момент в Европе должны сыграть сигнал “Отбой”. Вероятно, происходящее на границе Евросоюза и Союзного государства России и Белоруссии должно отвлечь всех от того, что делается у южных рубежей России, на линии соприкосновения самопровозглашенных республик Донбасса и Украины. Мировые СМИ кричат, что Россия сосредоточила войска у границы, и обходят молчанием факт, что в Черное море Пентагон прислал свои корабли-разведчики, включая флагманский корабль управления военными операциями. Поэтому “шумиха” на границе Польши и Белоруссии будет длиться столько, сколько это нужно Вашингтону», — пояснил военный эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Собеседник ФАН напомнил, что беженцы при желании спокойно могут пробраться по территории Польши в Германию, и периодически это происходит. Он пояснил, что Западу нужны «картинки с границы», именно для этого, по мнению Леонкова, и устроили «шоу»: мировое сообщество должно следить за Белоруссией и не обращать внимания на юго-восток.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что ситуация на границе Евросоюза с Белоруссией имеет явное искусственное происхождение. Это месть США за неудавшийся госпереворот в Белоруссии и одновременно попытка найти повод к новой санкционной войне.

«В информационное пространство западными пропагандистами запущена “утка”, что российская авиакомпания “Аэрофлот” якобы специально возит нелегальных мигрантов в Минск, чтобы они далее отправлялись в Польшу. Выдумка абсурдна, потому что любой человек с документами может приобрести авиабилет и полететь туда, куда ему надо. Никто не рассказывает при посадке, что собирается после полета совершить противозаконное деяние и нелегально перейти границу. К тому же ни в Сирию, ни в Турцию, ни в Ирак, откуда идет основной поток мигрантов, “Аэрофлот” рейсы не совершает. При этом точно известно, что до недавнего времени существовали схемы, по которым немцы, желающие заработать, фургонами привозили нелегалов с белорусской границы в Германию», — сказал политолог.

Собеседник ФАН заявил, что Запад слишком заигрался в антибелорусские и антироссийские игры, ведь в Европу беженцы проникают со всех сторон, но «озаботила» Брюссель только ситуация на границе с Белоруссией. Он добавил, что именно для усугубления раздуваемого скандала к границе стягивается бронетехника и армейские подразделения. По словам Кошкина, Западом развязана информационная война для голословного обвинения России и Белоруссии с последующим введением различных экономических санкций. Главная цель Вашингтона — блокировка российского газопровода «Северный поток — 2». Со своей стороны, правительство Польши пытается набрать очков перед США и выбить преференции от Евросоюза, то есть игра интересов многовекторная.

«Ангела Меркель, исполняющая в настоящее время обязанности федерального канцлера Германии, еще недавно приглашавшая в свою страну беженцев со всего мира. Сегодня, если верить респондентам, она посылает солдат к границам Белоруссии. Игры Запада крайне опасны. Надо помнить, что подавляющее большинство нелегальных мигрантов — беженцы из стран, которые разбомбили войска НАТО под руководством Пентагона. Все понимают, что главным виновником происходящего являются Соединенные Штаты», — отметил эксперт.

Кошкин добавил, что выйти из конфликта несложно: Европе надо сесть за стол переговоров с Белоруссией, но США в этом не заинтересованы, им нужен конфликт. Аналитик обратил внимание, что виновными уже назначены Минск и Москва. Он уточнил, что до пика, горячей фазы противостояния, ситуация еще не дошла, и выразил надежду, что разум победит.

Ранее ФАН разъяснил причины заявления Вашингтона о «вторжении» России на Украину. У США два основных конкурента — Китай и Россия, именно поэтому Америка пытается дестабилизировать обстановку внутри этих стран и провоцирует у границ своих конкурентов военные конфликты.