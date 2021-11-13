Счетная палата: цифровой рубль поможет бороться с финансовыми преступлениями

Москва, 13 ноября. Цифровой рубль сделает мошенничество менее доступным, а уход от налогов — более сложным. Такого мнения придерживается аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин.

Полностью искоренить мошенничество не получится, однако введение такого инструмента существенно усложнит задачу преступникам. Это также потребует существенного изменения в действующем законодательстве.

«Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов», — цитирует Саватюгина агентство «Прайм».

Банк России ранее объявил о намерении проводить отдельные испытания цифровой валюты, чтобы выработать новые принципы регулирования. Регулятор будет тестировать техническую реализацию и вырабатывать нормы.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования прогнозируют, что после внедрения цифрового рубля банки столкнутся с оттоком ликвидности. Для обычных граждан это, скорее всего, обернется сокращением количества выдаваемых кредитов, пишет INFOX.