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Счетная палата: цифровой рубль поможет бороться с финансовыми преступлениями

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 14:21
Экономика
Счетная палата: цифровой рубль поможет бороться с финансовыми преступлениями
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 ноября. Цифровой рубль сделает мошенничество менее доступным, а уход от налогов — более сложным. Такого мнения придерживается аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин.

Полностью искоренить мошенничество не получится, однако введение такого инструмента существенно усложнит задачу преступникам. Это также потребует существенного изменения в действующем законодательстве.

«Будет сложнее действовать недобросовестным участникам рынка и мошенникам, которые проводят незаконные операции с денежными средствами, например, пытаются уйти от налогов», — цитирует Саватюгина агентство «Прайм».

Банк России ранее объявил о намерении проводить отдельные испытания цифровой валюты, чтобы выработать новые принципы регулирования. Регулятор будет тестировать техническую реализацию и вырабатывать нормы.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования прогнозируют, что после внедрения цифрового рубля банки столкнутся с оттоком ликвидности. Для обычных граждан это, скорее всего, обернется сокращением количества выдаваемых кредитов, пишет INFOX.

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