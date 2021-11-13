Политолог Рар в прямом эфире сказал о беспокойстве немцев из-за мигрантов в Польше

Москва, 13 ноября. Жители Германии понимают, что миграционный кризис на польской границе может сломить Евросоюз. Такого мнения придерживается политолог Александр Рар.

Простые немцы сильно обеспокоены из-за большого количества беженцев с Ближнего Востока на территории Белоруссии. Они помнят, что Европа еще не так давно долго приходила в себя после первой волны мигрантов. Местные СМИ только распаляют граждан, выдвигая обвинения в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Здесь действительно ажиотаж. Я бы сказал, что общество в истерике. Люди в Германии считают, что Лукашенко ведет войну на дестабилизацию Европы, посылая все больше людей», — коротко описал ситуацию Александр Рар в прямом эфире шоу «60 минут».

president.gov.by / Пресс-служба президента республики Беларусь

Немцы, по его словам, считают, что согласие Германии принять мигрантов приведет к тому, что через Белоруссию в Европу хлынут миллионы беженцев. Для европейских чиновников это станет фатальной ошибкой, которая приведет к победе белорусской власти. Запад же не может допустить такого, подчеркнул политолог.

Александр Лукашенко ранее распорядился, чтобы белорусские военные помогли беженцам на границе с Польшей. Президент сказал привезти палатки в разбитый там лагерь, где живут тысячи человек.