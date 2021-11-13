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Защитник донецкого «Шахтера» Мампасси может перейти в один из российских клубов

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 14:09
Спорт
Защитник донецкого «Шахтера» Мампасси может перейти в один из российских клубов
instagram.com  /  @mark_mampassi17

Москва, 13 ноября. Три российских клуба заинтересованы в трансфере центрального защитника донецкого «Шахтера» Марка Мампасси.

Украинский защитник «Шахтера» Марк Мампасси, на правах аренды выступающий за «Мариуполь», может продолжить карьеру в РПЛ. В его приобретении заинтересованы столичные «Локомотив» и «Динамо», а также петербургский «Зенит», пишет Sport24. В нынешнем сезоне Мампасси провел 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 18-летнего защитника в 200 тысяч евро. Контракт Мампасси с «Шахтером» действует до 30 июня 2022 года.

Ранее экс-форвард «Тосно» и киевского «Динамо» Артем Милевский оценил уровень российских футболистов. По его мнению, украинские игроки выглядят сильнее.

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