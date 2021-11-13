Поклонники подозревают, что Анна Дзюба ушла из Artik и Asti из-за звездной болезни

Москва, 13 ноября. Поклонники дуэта Artik и Asti продолжают гадать, почему солистка Анна Дзюба покинула группу. Возможной причиной ухода певицы называют ее звездную болезнь.

Ни Дзюба, ни ее экс-партнер по дуэту Артем Умрихин пока не назвали четкую причину прекращения сотрудничества. Из-за этого поклонники Artik и Asti выдвинули несколько предположений на эту тему. Например, говорят, что артистка и ее муж, бизнесмен Станислав Юркин, якобы ждут рождения ребенка, пишет «СтарХит». Этот слух спровоцировало недавнее интервью, в котором Дзюба признавалась, что хочет родить в следующем году.

По мнению других, Asti ушла из коллектива из-за звездной болезни. Сторонники этой версии считают, что теперь знаменитость видит себя только сольной певицей. Кроме того, есть предположения о возникших в дуэте разногласиях.

Ни Дзюба, ни Умрихин не подтверждали ни одну из этих догадок. Комментарий о причинах ухода из дуэта певица давала в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

«Никто не виноват. Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов. Благодарна Артику за все, что мы сделали вместе. Но теперь нам пора идти своими дорогами», — объясняла Asti.

Подруга Умрихина, певица Анна Седокова говорила, что уход партнерши по группе причинил ему много боли. При этом Artik заверял поклонников, что дуэт продолжит существовать, но в другом составе.