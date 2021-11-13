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Ростех представил лимитированный парфюм Checkmate для Dubai Airshow 202

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 13:58
Армия
Ростех представил лимитированный парфюм Checkmate для Dubai Airshow 202
Global Look Press  /  UAC/via Globallookpress.com

Москва, 13 ноября. Ростех продемонстрировал эксклюзивный парфюм, посвященный новейшему российскому истребителю пятого поколения Су-75 Checkmate.

В Сети был опубликован видеоролик, в котором раскрываются элементы нового парфюма. В небольшом видео скрыты аллюзии на ключевые особенности и уникальные свойства истребителя. В аннотации к ролику отмечается, что проект приурочен к зарубежной презентации истребителя Checkmate, которая состоится 14 ноября в Дубае на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021.

«Согласно философии продуктовой линейки российских истребителей, Checkmate позиционируется в качестве шахматной фигуры коня на доске геополитики — очень легкой, ценной боевой единицы, способной решить исход партии», — отметили в Ростехе.

Напомним, впервые новый российский истребитель был продемонстрирован летом 2021 года на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Самолет был разработан как продукт для зарубежных заказчиков. Среди потенциальных покупателей называются страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, а также Северной Африки. Работа над истребителем Checkmate будет завершена в течение четырех лет.

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россия су-57 сheckmate
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