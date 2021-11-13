Устаревшие нормы толкают Украину к дефициту качественной питьевой воды

Киев, 13 ноября. Украине через несколько десятков лет грозит нехватка качественной питьевой воды. Заявление главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой приводит «Газета.ру».

По словам представителя ведомства, такая ситуация возникла из-за применения устаревших санитарных норм. Они устанавливают неактуальные требования к качеству питьевой воды, которые к тому же не выполняются большинством поставщиков.

«Сегодня начали приниматься решения, которые позволят улучшить ситуацию, — это ограничение использования фосфатов в моющих средствах и некоторых пестицидов. Однако нам нужно более активно внедрять у себя европейские нормы. Это не вопрос евроинтеграции, это вопрос выживания», — считает Магалецкая.

Кроме того, чиновница напомнила, что действующее законодательство не содержит норм контроля показателей многих химических соединений. В общей сложности не предусматривается 23 показателя безопасности и качества, которые установлены в директивах ЕС.

О перспективах дефицита питьевой воды на Украине ранее говорил и исполнительный директор украинского Союза потребителей страны Максим Несмеянов.