Около двух тысяч беженцев находятся в лагере на границе Белоруссии и Польши

Минск, 13 ноября. Обстановка в лагере мигрантов на границе с Польшей непростая. В месте скопления людей находятся около двух тысяч беженцев, сообщил первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич.

По словам замглавы ведомства, в лагере присутствуют представители разных стран.

«Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек», — сообщил чиновник.

Игорь Буткевич добавил, что переселенцам приходится находиться в трудных условиях, однако Белоруссия организовала для них доставку дров и воды. Минск также направляет мигрантам другую гуманитарную помощь.

Как стало известно ранее, белорусский президент Александр Лукашенко приказал военнослужащим разместить палатки для помощи беженцам.