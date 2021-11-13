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Около двух тысяч беженцев находятся в лагере на границе Белоруссии и Польши
Политика
Около двух тысяч беженцев находятся в лагере на границе Белоруссии и Польши
gpk.gov.by  /  Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Обстановка в лагере мигрантов на границе с Польшей непростая. В месте скопления людей находятся около двух тысяч беженцев, сообщил первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич.

По словам замглавы ведомства, в лагере присутствуют представители разных стран.

«Здесь находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка двух тысяч человек», — сообщил чиновник.

Игорь Буткевич добавил, что переселенцам приходится находиться в трудных условиях, однако Белоруссия организовала для них доставку дров и воды. Минск также направляет мигрантам другую гуманитарную помощь.

Как стало известно ранее, белорусский президент Александр Лукашенко приказал военнослужащим разместить палатки для помощи беженцам.

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беженцы белоруссия пограничники
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