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Минэнерго: возобновляемая энергетика станет конкурентоспособной к 2035 году
Экономика
Минэнерго: возобновляемая энергетика станет конкурентоспособной к 2035 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 ноября. Минэнерго России ожидает снижения цен на «чистую» энергию. По данным ведомства, ее стоимость будет сравнима с традиционной генерацией к 2035 году, пишет агентство «Прайм»

Глава министерства Николай Шульгинов заявил о приближающемся уравнении цен на обычную и возобновляемую генерацию. По его словам, это позволит государству уменьшить степень вмешательства в энергорынок.

«Поэтому надеемся, что после 2035 года, а может и раньше, будет ценовой паритет между традиционной генерацией и возобновляемой, и поэтому это даст возможность уже без поддержки дальше продолжать наращивание ВИЭ (озлобляемых источников энергии — Прим. ред.)», — отметил он.

Зеленая энергетика имеет ряд фундаментальных проблем. Одна из них — вопрос долгосрочного хранения энергии, рассказал ранее журналист и публицист Анатолий Вассерман.

Тем временем желание европейцев вырабатывать электричество с помощью ветряных станций натолкнулось на повсеместный штиль. Этот феномен стал следствием глобального потепления, пишет INFOX.

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